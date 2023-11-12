Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов. Россия использует историю как оружие. И воспитывает целые поколения детей на лжи.
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Работа российской пропаганды
Рамзан Кадыров забраковал учебник по истории для средней школы. Там были факты наказания Сталиным кавказских народов в период Второй мировой войны, рассказал Сергей Жирнов. Поэтому в России быстро переписали все по просьбе так называемого руководителя Чечни и лично поехали презентовать новую историю.
Кремль вздулся. Они, с одной стороны, всесильны и пытаются навязывать свою историю. Но когда есть бандит, которому что-то не нравится, они под него "ложатся". Путин "лег" под Кадырова,
– сказал экссотрудник КГБ.
Сергей Жирнов о работе российской пропаганды: смотреть видео
Главная проблема в том, что детей учат на такой "истории". И когда изменится режим, надо ждать, чтобы изменилось и целое поколение.
"Путин правит 24 года, то есть при нем выросло поколение, даже два – одно сформировалось. Но в истории мы такое видели", – отметил Жирнов.
Напомним, в августе в России показали учебник по истории для 11 классов с множеством искаженных фактов. В частности, в российской версии война в Украине – "СВО", а началась она "со злого Запада".
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