Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник КГБ Сергей Жирнов. Россия использует историю как оружие. И воспитывает целые поколения детей на лжи.

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Работа российской пропаганды

Рамзан Кадыров забраковал учебник по истории для средней школы. Там были факты наказания Сталиным кавказских народов в период Второй мировой войны, рассказал Сергей Жирнов. Поэтому в России быстро переписали все по просьбе так называемого руководителя Чечни и лично поехали презентовать новую историю.

Кремль вздулся. Они, с одной стороны, всесильны и пытаются навязывать свою историю. Но когда есть бандит, которому что-то не нравится, они под него "ложатся". Путин "лег" под Кадырова,

– сказал экссотрудник КГБ.

Сергей Жирнов о работе российской пропаганды: смотреть видео

Главная проблема в том, что детей учат на такой "истории". И когда изменится режим, надо ждать, чтобы изменилось и целое поколение.

"Путин правит 24 года, то есть при нем выросло поколение, даже два – одно сформировалось. Но в истории мы такое видели", – отметил Жирнов.

Напомним, в августе в России показали учебник по истории для 11 классов с множеством искаженных фактов. В частности, в российской версии война в Украине – "СВО", а началась она "со злого Запада".

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