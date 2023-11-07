Об этом 24 Каналу рассказал Аркадий Мил-Ман – бывший посол Израиля в России. По его мнению, Израиль делает все возможное, чтобы противостоять в информационной войне антизападным силам.
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Российская пропаганда про войну Израиля и ХАМАС
Израилю трудно бороться с пропагандой, направленной против него, ведь численность мусульманского сообщества значительно выше, чем еврейского. При этом Россия пытается соединить в единое целое антиукраинскую и прохамасскую риторику благодаря обвинению в обоих конфликтах Соединенных Штатов.
"Путин сравнивает израильскую блокаду Сектора Газы с блокадой Ленинграда во Второй мировой войне. Также для разжигания антисемитизма в ход пошли карикатуры советского стиля, которые активно распространяют как боты, так и реальные люди", – отметил Мил-Ман.
Аналогично этому действует и Иран и те мусульманские организации, которые считают ХАМАС не террористами, а борцами за свободу Палестины.
Аркадий Мил-Ман по поводу пропаганды против Израиля: смотрите видео
Почему израильская операция вызывает беспокойство у международных наблюдателей
- В ответ на зверства боевиков ХАМАС Израиль начал мощные бомбардировки Сектора Газы, которые с перерывами продолжались около 3 недель. Тель-Авив утверждал, что бьет исключительно по военным объектам, однако администрация сектора Газа утверждает, что от этих ударов погибли около 8 тысяч палестинцев.
- Кроме того, за время боевых действий в секторе Газа погибли 88 сотрудников ООН, которые занимались гуманитарными вопросами. По утверждению организации, ни в какой другой войне не погибало такое количество ее работников.
- Из-за длительных бомбардировок международная поддержка Израиля несколько пошатнулась, как можно увидеть на примере резолюции Генассамблеи ООН с призывом к прекращению огня. Тогда за нее проголосовали 120 государств мира, среди которых Норвегия, Бразилия, Франция, Индонезия, Новая Зеландия и Испания. В то же время, за осуждение вторжения ХАМАС 7 октября проголосовало только 88 стран.
- Цель наземной операции Израиля в Газе – уничтожение ХАМАС как организации. Однако в многочисленных милитаристских обращениях народу израильские политики не проводили четкого различия между гражданскими палестинцами и боевиками.
- Поэтому в общественном мнении израильтян, против которых 7 октября было совершено военное преступление, часто все жители Сектора Газы считаются потенциальными террористами. Однако международные организации и партнеры Тель-Авива не разделяют такой подход.