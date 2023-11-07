Про це 24 Каналу розповів Аркадій Міл-Ман – колишній посол Ізраїлю в Росії. На його думку, Ізраїль робить усе можливе для того, щоб протистояти в інформаційній війні антизахідним силам.

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Російська пропаганда щодо війни Ізраїлю та ХАМАС

Ізраїлю важко боротися з пропагандою, спрямованою проти нього, адже чисельність мусульманської спільноти є значно вищою, аніж єврейської. При цьому Росія намагається з'єднати в одне ціле антиукраїнську й прохамаську риторику завдяки звинуваченню в обох конфліктах Сполучені Штати.

"Путін порівнює ізраїльську блокаду Сектора Гази з блокадою Ленінграда у Другій світовій війні. Також для розпалювання антисемітизму в хід пішли карикатури радянського стилю, які активно розповсюджують як боти, так і реальні люди", – зазначив Міл-Ман.

Аналогічно до цього діє й Іран та ті мусульманські організації, які вважають ХАМАС не терористами, а борцями за свободу Палестини.

Аркадій Міл-Ман з приводу пропаганди, спрямованої проти Ізраїлю: дивіться відео

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