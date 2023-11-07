Про це 24 Каналу розповів Аркадій Міл-Ман – колишній посол Ізраїлю в Росії. На його думку, Ізраїль робить усе можливе для того, щоб протистояти в інформаційній війні антизахідним силам.
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Російська пропаганда щодо війни Ізраїлю та ХАМАС
Ізраїлю важко боротися з пропагандою, спрямованою проти нього, адже чисельність мусульманської спільноти є значно вищою, аніж єврейської. При цьому Росія намагається з'єднати в одне ціле антиукраїнську й прохамаську риторику завдяки звинуваченню в обох конфліктах Сполучені Штати.
"Путін порівнює ізраїльську блокаду Сектора Гази з блокадою Ленінграда у Другій світовій війні. Також для розпалювання антисемітизму в хід пішли карикатури радянського стилю, які активно розповсюджують як боти, так і реальні люди", – зазначив Міл-Ман.
Аналогічно до цього діє й Іран та ті мусульманські організації, які вважають ХАМАС не терористами, а борцями за свободу Палестини.
Аркадій Міл-Ман з приводу пропаганди, спрямованої проти Ізраїлю: дивіться відео
Чому ізраїльська операція викликає занепокоєння в міжнародних спостерігачів
- У відповідь на звірства бойовиків ХАМАС Ізраїль почав потужні бомбардування Сектору Гази, що з перервами тривали близько 3 тижнів. Тель-Авів стверджував, що б'є виключно по військових об'єктах, однак адміністрація Сектору Гази стверджує, що від цих ударів загинуло близько 8 тисяч палестинців.
- Крім того, за час бойових дій у Секторі Гази загинуло 88 співробітників ООН, які опікувалися гуманітарними питаннями. За твердженням організації, в жодній іншій війні не гинула така кількість її працівників.
- Через тривалі бомбардування міжнародна підтримка Ізраїлю дещо похитнулася, як можна побачити на прикладі резолюції Генасамблеї ООН із закликом до припинення вогню. Тоді за неї проголосувало 120 держав світу, серед яких – Норвегія, Бразилія, Франція, Індонезія, Нова Зеландія та Іспанія. Водночас за засудження вторгнення ХАМАС 7 жовтня проголосувало лише 88 країн.
- Мета наземної операції Ізраїлю в Газі – знищення ХАМАС як організації. Однак у численних мілітаристських зверненнях до народу ізраїльські політики не проводили чіткого розрізнення між цивільними палестинцями та бойовиками.
- Через це в суспільній думці ізраїльтян, проти яких 7 жовтня було вчинено воєнний злочин, часто усі мешканці Сектору Гази вважаються потенційними терористами. Однак міжнародні організації та партнери Тель-Авіва не поділяють такий підхід.