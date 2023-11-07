Про це заявив прем'єр Ізраїлю. Беньямін Нетаньягу вкотре відкинув ідею припинення вогню в Газі, якщо не будуть звільнені заручники.
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"Не буде без звільнення заручників"
Не буде загального припинення вогню в Газі без звільнення наших заручників,
– підкреслив Нетаньягу.
Водночас додав, що можливі тактичні невеликі паузи, – "година тут, година там".
"У нас вони були й раніше. Я припускаю, що ми перевіримо обставини для того, щоб дозволити ввезення товарів, гуманітарних вантажів, або щоб наші заручники, окремі заручники могли вийти", — зазначив посадовець.
На думку прем'єра, загальне припинення вогню завадить зусиллям Ізраїлю щодо звільнення заручників.
Єдине, що діє на цих злочинців з ХАМАС — це військовий тиск, який ми чинимо,
— наголосив Нетаньягу.
Якщо ж бойовики погодяться звільнити заручників, то, за словами прем'єра, для цього вогонь припинять.
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Байден не зміг домовитися з Нетаньягу про гуманітарну паузу
- 6 листопада президент США провів телефонну розмову з прем'єром Ізраїлю. Втім, за даними ЗМІ, Байден не дійшов згоди з Нетаньягу щодо необхідності гуманітарної паузи у цій війні.
- У Білому домі зазначили, що обидва лідери обговорили можливість тактичних пауз, щоб надати цивільним особам можливість безпечно залишити райони, де тривають бойові дії, забезпечити надходження допомоги до цивільних осіб, які її потребують, і звільнити потенційних заручників.
- Також Байден і Нетаньягу домовилися знову поговорити "найближчими днями".
- Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що США продовжуватимуть виступати за тимчасові, локальні паузи в бойових діях.
- Нетаньягу також заявив, що Ізраїль відповідатиме за безпеку в Газі упродовж "невизначеного періоду" після закінчення війни.