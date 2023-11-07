Об этом заявил премьер Израиля. Биньямин Нетаньяху в очередной раз отверг идею прекращения огня в Газе, если не будут освобождены заложники.
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"Не будет без освобождения заложников"
Не будет общего прекращения огня в Газе без освобождения наших заложников,
– подчеркнул Нетаньяху.
В то же время добавил, что возможны тактические небольшие паузы – "час здесь, час там".
"У нас они были и раньше. Я предполагаю, что мы проверим обстоятельства для того, чтобы разрешить ввоз товаров, гуманитарных грузов или чтобы наши заложники, отдельные заложники могли выйти", — отметил чиновник.
По мнению премьера, общее прекращение огня помешает усилиям Израиля по освобождению заложников.
Единственное, что действует на этих преступников из ХАМАС — это военное давление, которое мы оказываем,
— подчеркнул Нетаньяху.
Если же боевики согласятся освободить заложников, то, по словам премьера, для этого огонь прекратят.
Кстати говоря Израиль заявил об окружении Газы: ЦАХАЛ захватил военный лагерь террористов ХАМАС
Байден не смог договориться с Нетаньяху о гуманитарной паузе
- 6 ноября президент США провел телефонный разговор с премьером Израиля. Впрочем, по данным СМИ, Байден не пришел к согласию с Нетаньяху о необходимости гуманитарной паузы в этой войне.
- В Белом доме отметили, что оба лидера обсудили возможность тактических пауз, чтобы предоставить гражданским лицам возможность безопасно покинуть районы, где продолжаются боевые действия, обеспечить поступление помощи нуждающимся в гражданских лиц и освободить потенциальных заложников.
- Также Байден и Нетаньяху договорились снова поговорить "в ближайшие дни".
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Джон Кирби заявил, что США будут продолжать выступать за временные, локальные паузы в боевых действиях.
- Нетаньяху также заявил, что Израиль будет отвечать за безопасность в Газе в течение "неопределенного периода" после окончания войны.