Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари подтвердил, что израильские войска полностью окружили город Газа и разделили прибрежный анклав пополам. По его словам, войска во главе с разведывательным подразделением бригады "Голани" "достигли береговой линии и удерживают ее".

Смотрите также Израиль открыл гуманитарный коридор для Сектора Газа: война на Ближнем Востоке продолжается

Газа разделена на две части

"Сегодня существует северная Газа и южная Газа", – говорит Хагари.

Он рассказал, что ЦАХАЛ по-прежнему позволит гражданскому населению покинуть северную часть Газы и уехать на юг.

Деятельность ЦАХАЛ за предыдущие 24 часа

В ЦАХАЛ сообщили, что ночью наземные войска взяли под контроль военный лагерь ХАМАС в Секторе Газа.

На территории лагеря находятся наблюдательные пункты, тренировочные площадки для боевиков ХАМАС и подземные тоннели для террористов. В ходе операции были уничтожены несколько террористов ХАМАС.

За прошедшие сутки истребители ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 450 объектам ХАМАС, включая туннели, террористов, военные комплексы, наблюдательные пункты, пусковые установки противотанковых ракет и тому подобное.

Кроме того, военнослужащие ВМС ЦАХАЛ нанесли удары по командным центрам, пусковым установкам противотанковых ракет и дополнительным наблюдательным пунктам ХАМАС.

Истребители ЦАХАЛ нанесли удары по террористам, в частности, по Джамалу Мусси, который отвечал за специальные операции по обеспечению безопасности в ХАМАС.

Спутниковые снимки показывают последнее продвижение Израиля в Секторе Газа

Как сообщает The Washington Post, израильские войска продвинулись на многие километры с момента входа в Сектор Газа в ночь на 27 октября и, похоже, фактически отрезали город Газа от южной части, как показывают новые спутниковые снимки.

Следы техники, оставленные за последнюю неделю и видимые на снимках Planet Labs, сделанных 3 ноября, показывают продвижение по трем основным маршрутам – с северо-запада, северо-востока и юга.

Хотя израильские войска по южному маршруту продвинулись аж до Средиземного моря, по другим маршрутам в последние дни они, очевидно, не добились значительного прогресса, и на видеозаписях в некоторых из этих мест видны сильные бои.

На северо-западном направлении израильские войска, судя по всему, остановились на окраине лагеря беженцев Аль-Шати, расположенного примерно в нескольких километрах от центра города.



Наступление ЦАХАЛ на Сектор Газа / Фото The Washington Post

На видео, опубликованном ХАМАС в субботу, видно, как его бойцы атакуют израильские танки и бронетранспортеры в этом районе, что позволяет предположить, что боевые действия там могли остановить наступление.



Как продвигаются войска ЦАХАЛ / Фото The Washington Post

Израильские войска, наступающие с северо-востока, похоже, достигли малейшего прогресса, остановившись на окраине села Бейт-Ханун. Израильские военные обнародовали видео, на котором видно, как солдаты идут по заброшенным улицам этого села 31 октября.

1 ноября ХАМАС опубликовал видео, на котором видно, как дрон сбрасывает взрывчатку на группу израильских солдат в соседнем плацдарме, защищенном песчаными валами.





Передний край южного израильского наступления / Фото The Washington Post

На снимке высокого разрешения, сделанном 3 ноября и предоставленном The Washington Post компанией Planet Labs, подробно показан передний край южного израильского наступления.

Более десятка бронированных машин можно увидеть недалеко от дороги Аль-Рашид и побережья, а войска обустроили позиции на территории, обозначенной на картах как "Клуб друзей", частный спортивный и конный клуб.