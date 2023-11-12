Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник КДБ Сергій Жирнов. Росія використовує історію, як зброю. І виховує цілі покоління дітей на брехні.

Читайте також Хочуть переговорів з "неіснуючою" країною: чому заяви Путіна так різко суперечать одна одній

Робота російської пропаганди

Рамзан Кадиров забракував підручник з історії для середньої школи. Там були факти про покарання Сталіним кавказьких народів у період Другої світової війни, розповів Сергій Жирнов. Тому в Росії швиденько переписали все на прохання так званого очільника Чечні і особисто поїхали презентувати нову історію.

Кремль здувся. Вони, з одно боку, всесильні і намагаються нав'язувати свою історію. Але коли є бандит, якому щось не подобається, вони під нього "лягають". Путін "ліг" під Кадирова,

– сказав ексспівробітник КДБ.

Сергій Жирнов про роботу російської пропаганди: дивитись відео

Головна проблема у цьому, що дітей вчать на такій "історії". І коли зміниться режим, то треба чекати, щоб змінилося й ціле покоління.

"Путін править 24 роки, тобто при ньому виросло покоління, навіть два – одне сформувалося. Але в історії ми таке бачили", – відзначив Жирнов.

Нагадаємо, у серпні в Росії показали підручник з історії для 11 класів з безліччю викривлених фактів. Зокрема, у російській версії війна в Україні – "СВО", а почалася вона "зі злого Заходу".

Російська пропаганда: останні новини