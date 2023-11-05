Насправді Путін не знає базової історії, а також не може заперечити, що Росія програє Україні. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Микола Давидюк.

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"Путін не може з цим сперечатись"

Микола Давидюк зазначив, що знання Путіна про історію України не відповідають реальності. Київська Русь – це Україна. Дата заснування Києва – V століття. Натомість Моква була заснована у XII столітті.

Путін виходить з цими заявами, що України не існувало. Мене дуже дивує, як часто він може це повторювати. Його це хвилює. Він постійно нагнітає. Добре, а кому ви зараз програєте на полі бою? Якщо нас не існувало і не існує,

– сказав політолог.

Кремлівський диктатор постійно збирає якісь ради, де проводить двогодинні "лекції" про те, що України нібито "не існує". Річ у тім, що Путін не може заперечити поразку Росії.

"Є така політтехнологія: коли ти не можеш заперечувати факти, дискредитуй джерело. Це зараз робить Путін. Він програє Україні. Україна підіймає дуже ґрунтовні історичні речі, претендує бути членом ЄС, НАТО. Він з цим сперечатись не може", – підкреслив Давидюк.

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