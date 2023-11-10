У п'ятницю, 10 листопада, в Головному управління розвідки Міноборони України проінформували про інформаційно-психологічні операції, що проводить ворог. Кремль намагається поширити панічні настрої серед українців в Секторі Гази.

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Росіяни дурять українців в Секторі Гази

Як стверджують розвідники, головне завдання Москви зараз – дискредитувати нашу державу. Для цього в хід ідуть такі фейкові меседжі:

"Україна вас кинула";

"Порятунку більше не буде":

"Росія готова вас евакуювати".

Водночас представники Росії "зібрались допомагати" українцям, звісно, не за дарма. Вони заявляють, що треба буде надати інтерв'ю для кремлівських ЗМІ, в обмін на нібито можливість евакуації із Сектора Гази. Однак про зміст інтерв'ю чи можливі запитання нічого не уточнюють.

Терористична Москва традиційно прагне скористатись загостренням базових потреб людини в умовах збройного конфлікту, аби перейти до наступного етапу кампанії з дискредитації України, а саме – створити відповідні пропагандистські матеріали для подальшої трансляції вигідної агресору брехні,

– пишуть в ГУР.

Також в розвідці закликають громадян України в Секторі Гази повідомляти про всі випадки телефонного шантажу, провокацій та залякування з боку невідомих росіян. ГУР наголошує, що Україна як держава робить усе можливе для порятунку людей.

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Згадаємо, що 8 листопада відбулась перша операція ГУР з порятунку українців зі Сектора Гази. Вдалось вивезти близько 43 громадян нашої держави, про що повідомив президент Володимир Зеленський.

Окрім того, відомо, що Україна під час цього евакуаційного рейсу вивезла 36 громадян Молдови зі Сектору Гази. Сталося це саме через пункт "Рафах" на кордоні з Єгиптом.