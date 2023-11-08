Про це Володимир Зеленський повідомив на власній сторінці в мережі Х. Він також додав, що евакуювали 43 громадян України.

До теми Скільки українців не можуть зараз виїхати з Сектору Гази: посол назвав точну цифру

Евакуація триває

Президент України повідомив, що з Сектора Гази успішно евакуювали групу з 43 українців. Зараз вони перебувають на території Єгипту під опікою українських дипломатів.

Крім того, Україна також допомогла евакуювати 36 громадян Молдови. Зеленський підкреслив, що наша країна рада була допомогти дружнім сусідам у цій складній ситуації.

Евакуація триває. Наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, інші причетні українські відомства продовжують роботу над евакуацією наших громадян,

– повідомив Зеленський.

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 Каналу повідомив, що за підсумками кропіткої дипломатичної роботи наші консули зустріли українців на КПП "Рафах" в Єгипті. Громадянам України забезпечили перевезення до місця тимчасового перебування. Згодом евакуйованих українців перевезуть до однієї із сусідніх з Україною країн.

Ніколенко також уточнив, що 8 та 9 листопада мають евакуювати ще кілька груп українців. Відповідний дозвіл на виїзд нової кількості громадян уже отримали.

"Враховуючи обмежену пропускну здатність КПП "Рафах", евакуація відбувається виключно в межах погоджених причетними місцевими відомствами списків іноземців", – розповів Ніколенко.

Він наголосив, що питання евакуації українців із Сектору Гази знаходиться на особистому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Українців вперше випустили з Сектора Гази на евакуацію

Посол України в Єгипті Микола Нагорний 7 листопада повідомив, що почалася евакуація українців з Сектора Гази. За його словами, вона може тривати протягом кількох днів.

Він наголосив, що ситуація дуже нестабільна існує багато ризиків, які можуть вплинути на перебіг евакуації, тому у посольстві не поспішають розкривати деталей.

За даними Нагорного, станом на 1 листопада у списках на евакуацію у посольства є 358 громадян України.