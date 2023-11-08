Об этом Владимир Зеленский сообщил на своей странице в сети Х. Он также добавил, что эвакуировали 43 гражданина Украины.

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Эвакуация продолжается

Президент Украины сообщил, что из Сектора Газа успешно эвакуировали группу из 43 украинцев. Сейчас они находятся на территории Египта на попечении украинских дипломатов.

Кроме того, Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы. Зеленский подчеркнул, что наша страна рада была помочь дружественным соседям в этой сложной ситуации.

Эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, другие причастные украинские ведомства продолжают работу над эвакуацией наших граждан,

– сообщил Зеленский.

Представитель МИД Украины Олег Николенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что по итогам кропотливой дипломатической работы наши консулы встретили украинцев на КПП "Рафах" в Египте. Гражданам Украины обеспечили перевозку к месту временного пребывания. Позже эвакуированных украинцев перевезут в одну из соседних с Украиной стран.

Николенко также уточнил, что 8 и 9 ноября должно быть эвакуировано еще несколько групп украинцев. Соответствующее разрешение на выезд нового количества граждан уже получили.

"Учитывая ограниченную пропускную способность КПП "Рафах", эвакуация происходит исключительно в пределах согласованных причастными местными ведомствами списков иностранцев", – рассказал Николенко.

Он подчеркнул, что вопрос эвакуации украинцев из Сектора Газа находится на личном контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Украинцев впервые выпустили из Сектора Газа на эвакуацию

Посол Украины в Египте Николай Нагорный 7 ноября сообщил, что началась эвакуация украинцев из Сектора Газа. По его словам, она может длиться несколько дней.

Он подчеркнул, что ситуация очень нестабильная, существует много рисков, которые могут повлиять на ход эвакуации, поэтому в посольстве не спешат раскрывать деталей.

По данным Нагорного, по состоянию на 1 ноября в списках эвакуации у посольства есть 358 граждан Украины.