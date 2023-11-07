Дипломат подчеркнул, что эвакуация украинцев из палестинского эксклава будет продолжаться до тех пор, пока она не пройдет успешно. В то же время, посольство пытается избежать трудностей в этом процессе.

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Украинцев из Сектора Газа уже эвакуируют

В посольстве Египта подтвердили журналистам Суспильного, что из Сектора Газа уже выпустили первую группу людей. На границе с Египтом их должны были встретить представители посольства.

Кроме того, по словам местного жителя, который является гражданином Украины и координирует эвакуацию украинцев, на 17 часов 7 ноября удалось эвакуировать около 20 человек.

До этого посол Украины в Египте Николай Нагорный отмечал, что эвакуация украинцев из Газы началась 7 ноября и продлится несколько дней. В то же время он подчеркнул, что представители посольства пока не могут разглашать детали всех процессов.

Ситуация очень нестабильна, существует много рисков, которые могут повлиять на эвакуацию,

– подчеркнул посол.

Кроме того, дипломат отметил, что делается все возможное для обеспечения безопасной, организованной и скоординированной эвакуации граждан Украины из Газы.

Ранее Нагорный говорил, что по состоянию на 1 ноября в списках на эвакуацию у посольства есть 358 человек. Он также отмечал, что все алгоритмы по эвакуации уже отработаны.

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