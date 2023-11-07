Посол также подчеркнул, что эвакуация может состояться 7 ноября. Он ожидает, что все пройдет нормально, и люди смогут безопасно выйти из Газы.

К теме Сектор Газа становится "кладбищем детей", – Гутерриш заявил о "кризисе человечества"

Сколько украинцев эвакуируют из Сектора Газа

Корнийчук отметил, что первая группа наших граждан уже получила разрешение на эвакуацию из Газы. В частности, говорится о 101 человеке.

В то же время посол подчеркнул, что еще 367 украинцев ожидают эвакуации из Газы. Это люди, согласованные на эвакуацию через Израиль.

Остальных обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы,

– рассказал посол.

Он также отметил, что сотрудники посольства Украины уже ожидают наших граждан на границе с Египтом и Газой. По словам Корнийчука, все скоординировано и пока проходит нормально.

В заключение посол выразил надежду, что уже в четверг 9 ноября наше посольство сможет вывести всех граждан Украины из сектора Газа. Следует отметить, что эвакуация иностранных граждан через пропускной пункт "Рафах" между Газой и Египтом началась еще 1 ноября. Тогда Украина начала подготовительный этап эвакуации украинцев из палестинского эксклава.

Что известно об эвакуации украинцев из Газы и Израиля