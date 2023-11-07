Посол также подчеркнул, что эвакуация может состояться 7 ноября. Он ожидает, что все пройдет нормально, и люди смогут безопасно выйти из Газы.
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Сколько украинцев эвакуируют из Сектора Газа
Корнийчук отметил, что первая группа наших граждан уже получила разрешение на эвакуацию из Газы. В частности, говорится о 101 человеке.
В то же время посол подчеркнул, что еще 367 украинцев ожидают эвакуации из Газы. Это люди, согласованные на эвакуацию через Израиль.
Остальных обещают выпустить в среду. Также по нашей просьбе выпускают 51 гражданина Молдовы,
– рассказал посол.
Он также отметил, что сотрудники посольства Украины уже ожидают наших граждан на границе с Египтом и Газой. По словам Корнийчука, все скоординировано и пока проходит нормально.
В заключение посол выразил надежду, что уже в четверг 9 ноября наше посольство сможет вывести всех граждан Украины из сектора Газа. Следует отметить, что эвакуация иностранных граждан через пропускной пункт "Рафах" между Газой и Египтом началась еще 1 ноября. Тогда Украина начала подготовительный этап эвакуации украинцев из палестинского эксклава.
Что известно об эвакуации украинцев из Газы и Израиля
- Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук рассказал, что украинцы, которые находились в Секторе Газа, не могли покинуть территорию и возвратиться на родину. Тогда посол сообщал о 357 украинцах, которые хотели уехать из эксклава Палестины.
- Он также сообщил, что посольство предоставляет все необходимые списки Израиля, Египта и США по эвакуации наших граждан. Однако он предостерег, что, по данным египетской стороны, ХАМАС не заинтересован в эвакуации, и люди остаются под обстрелами.
- Кроме того, Корнийчук отметил, что Украине удалось эвакуировать еще 540 украинцев из Израиля. Всего со времени полномасштабного нападения ХАМАС уехало около 4 тысяч наших граждан.