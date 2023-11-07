Посол також наголосив, що евакуацію може вже відбутися 7 листопада. Він очікує, що все пройде нормально і люди зможуть безпечно вийти з Гази.

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Скількох українців евакуюють з Сектору Гази

Корнійчук зазначив, що перша група наших громадян уже отримала дозвіл на евакуацію з Гази. Зокрема, мовиться про 101 особу.

Водночас посол наголосив, що ще 367 українців очікують на евакуацію з Гази. Це ті люди, що погоджені на евакуацію через Ізраїль.

Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови,

– розповів посол.

Він також зазначив, що співробітники посольства України вже очікують наших громадян на кордоні з Єгиптом та Газою. За словами Корнійчука, все скоординовано і поки проходить нормально.

Наостанок посол висловив надію, що вже у четвер 9 листопада наше посольство зможе вивести всіх громадян України з Сектору Гази. Варто зазначити, що евакуація іноземних громадян через пропускний пункт "Рафах" між Газою і Єгиптом розпочалася ще 1 листопада. Тоді ж Україна розпочала підготовчий етап евакуації українців із палестинського ексклава.

Що відомо про евакуацію українців з Гази й Ізраїлю