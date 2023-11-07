Посол також наголосив, що евакуацію може вже відбутися 7 листопада. Він очікує, що все пройде нормально і люди зможуть безпечно вийти з Гази.
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Скількох українців евакуюють з Сектору Гази
Корнійчук зазначив, що перша група наших громадян уже отримала дозвіл на евакуацію з Гази. Зокрема, мовиться про 101 особу.
Водночас посол наголосив, що ще 367 українців очікують на евакуацію з Гази. Це ті люди, що погоджені на евакуацію через Ізраїль.
Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови,
– розповів посол.
Він також зазначив, що співробітники посольства України вже очікують наших громадян на кордоні з Єгиптом та Газою. За словами Корнійчука, все скоординовано і поки проходить нормально.
Наостанок посол висловив надію, що вже у четвер 9 листопада наше посольство зможе вивести всіх громадян України з Сектору Гази. Варто зазначити, що евакуація іноземних громадян через пропускний пункт "Рафах" між Газою і Єгиптом розпочалася ще 1 листопада. Тоді ж Україна розпочала підготовчий етап евакуації українців із палестинського ексклава.
Що відомо про евакуацію українців з Гази й Ізраїлю
- Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів, що українці, які перебували у Секторі Гази, не могли покинути територію і повернутися на батьківщину. Тоді посол повідомляв про 357 українців, які мали бажання виїхати з ексклава Палестини.
- Він також повідомив, що посольство надає всі необхідні списки Ізраїлю, Єгипту та США щодо евакуації наших громадян. Однак він застерігав, що, за даними єгипетської сторони, ХАМАС не зацікавлений в евакуації й люди залишаються під обстрілами.
- Крім того, Корнійчук зазначив, що Україні вдалося евакуювати ще 540 українців з Ізраїлю. Всього з часу повномасштабного нападу ХАМАС виїхало близько 4 тисяч наших громадян.