Об этом в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. В то же время дипломат надеется, что эвакуация состоится в ближайшее время, передает 24 Канал.

Интересно В Нетаньяху подтвердили, что планировали переселение 2,3 миллиона жителей Сектора Газа в Египет.

Сколько украинцев осталось в Газе

Корнийчук отметил, что в настоящее время из сектора Газа хотят уехать 357 украинцев. Однако количество наших граждан, желающих эвакуировать из региона, постоянно растет.

К сожалению, с ними периодически теряют связь. Сейчас связь есть,

– рассказал посол.

Он отметил, что об украинцах, изъявивших желание эвакуироваться, подают обновленные списки Израиля, Египта, а также координаторам из Соединенных Штатов. В то же время Украина представляет списки граждан Молдовы и Болгарии, которые попросили наше государство об эвакуации молдаван и болгар.

"Творожные сигналы поступают, прежде всего, от египетской стороны, которая говорит, что ХАМАС не заинтересован в эвакуации и люди остаются под обстрелами", – рассказал Корнийчук.

Дипломат также отметил, что сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Сектора Газа. Кроме того, он подчеркнул, что количество погибших украинцев в секторе Газа постоянно растет.

Какое количество украинцев удалось недавно эвакуировать

Посол также рассказал, что посольству Украины в Израиле удалось недавно эвакуировать еще 540 граждан. А всего со времени полномасштабного теракта уехало около 4 тысяч украинцев.

Аэропорт "Бен-Гурион" (международный аэропорт в Тель-Авиве – 24 Канал) работает в обычном режиме. Многие отказы иностранных компаний на работу. Именно поэтому люди воспользовались эвакуационными рейсами, которые предложило посольство.

– подчеркнул дипломат.

В то же время он пояснил, что оттуда произошло четыре эвакуационных рейса в Румынию. В конце концов, украинцы платили за эвакуационный билет "по себестоимости".

В Израиле выросло количество погибших украинцев