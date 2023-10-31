Об этом в эфире телемарафона рассказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. В то же время дипломат надеется, что эвакуация состоится в ближайшее время, передает 24 Канал.
Интересно В Нетаньяху подтвердили, что планировали переселение 2,3 миллиона жителей Сектора Газа в Египет.
Сколько украинцев осталось в Газе
Корнийчук отметил, что в настоящее время из сектора Газа хотят уехать 357 украинцев. Однако количество наших граждан, желающих эвакуировать из региона, постоянно растет.
К сожалению, с ними периодически теряют связь. Сейчас связь есть,
– рассказал посол.
Он отметил, что об украинцах, изъявивших желание эвакуироваться, подают обновленные списки Израиля, Египта, а также координаторам из Соединенных Штатов. В то же время Украина представляет списки граждан Молдовы и Болгарии, которые попросили наше государство об эвакуации молдаван и болгар.
"Творожные сигналы поступают, прежде всего, от египетской стороны, которая говорит, что ХАМАС не заинтересован в эвакуации и люди остаются под обстрелами", – рассказал Корнийчук.
Дипломат также отметил, что сейчас есть 6 тысяч иностранных граждан, подавших заявки на эвакуацию из Сектора Газа. Кроме того, он подчеркнул, что количество погибших украинцев в секторе Газа постоянно растет.
Какое количество украинцев удалось недавно эвакуировать
Посол также рассказал, что посольству Украины в Израиле удалось недавно эвакуировать еще 540 граждан. А всего со времени полномасштабного теракта уехало около 4 тысяч украинцев.
Аэропорт "Бен-Гурион" (международный аэропорт в Тель-Авиве – 24 Канал) работает в обычном режиме. Многие отказы иностранных компаний на работу. Именно поэтому люди воспользовались эвакуационными рейсами, которые предложило посольство.
– подчеркнул дипломат.
В то же время он пояснил, что оттуда произошло четыре эвакуационных рейса в Румынию. В конце концов, украинцы платили за эвакуационный билет "по себестоимости".
В Израиле выросло количество погибших украинцев
- Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский 31 октября рассказал, что количество погибших украинцев с начала войны ХАМАС против страны увеличилось. В настоящее время погибли 25 украинских граждан.
- Бродский рассказал, что большинство из них имело двойное гражданство. В частности, только у двух погибших все родственники находились в Украине.
- Дипломат также подчеркнул, что в результате атаки в общей сложности более 1400 израильтян и граждан других государств погибли. Также известно более 5 тысяч раненых.