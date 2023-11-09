8 листопада президент Зеленський розповів, що Україні вдалося вивезти із Сектора Гази 43 українця.

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Старт евакуації іноземців з Сектора Гази

У ГУР показали фото евакуйованих українців, яких перевезли на територію Єгипту. Крім того, Україна також допомогла вивезти із зони бойових дій 36 громадян Молдови.

Єгипет відкрив КП "Рафах" для виходу іноземців із Гази / Фото ГУР

Глава держави розповів, що наразі українські громадяни перебувають у безпеці – під опікою українських дипломатів. Згодом їх перевезуть до однієї із сусідніх з Україною країн.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що розпочата 7 листопада евакуація українців із Сектора Гази триватиме декілька днів.

Зверніть увагу! Посол України в Ізраїлі Корнійчук повідомив, що Україна отримала дозволи на виїзд із Сектору Гази для 329 українців



