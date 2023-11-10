В пятницу, 10 ноября, в Главном управлении разведки Минобороны Украины проинформировали об информационно-психологических операциях, которые проводит враг. Кремль пытается распространить панические настроения среди украинцев в Секторе Газа.

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Россияне обманывают украинцев в Секторе Газа

Как утверждают разведчики, главная задача Москвы сейчас – дискредитировать наше государство. Для этого в ход идут следующие фейковые месседжи:

"Украина вас бросила";

"Спасения больше не будет":

"Россия готова вас эвакуировать".

В то же время представители России "собрались помогать" украинцам, конечно, не бесплатно. Они заявляют, что нужно будет дать интервью для кремлевских СМИ, в обмен на якобы возможность эвакуации из Сектора Газа. Однако о содержании интервью или возможных вопросах ничего не уточняют.

Террористическая Москва традиционно стремится воспользоваться обострением базовых потребностей человека в условиях вооруженного конфликта, чтобы перейти к следующему этапу кампании по дискредитации Украины, а именно создать соответствующие пропагандистские материалы для дальнейшей трансляции выгодной агрессору лжи,

– пишут в ГУР.

Также в разведке призывают граждан Украины в Секторе Газа сообщать о всех случаях телефонного шантажа, провокаций и запугивания со стороны неизвестных россиян. ГУР отмечает, что Украина как государство делает все возможное для спасения людей.

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Напомним, что 8 ноября состоялась первая операция ГУР по спасению украинцев из Сектора Газа. Удалось вывезти около 43 граждан нашего государства, о чем сообщил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, известно, что Украина во время этого эвакуационного рейса вывезла 36 граждан Молдовы из Сектора Газа. Произошло это именно через пункт "Рафах" на границе с Египтом.