Що вигадали тепер

Як повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, у новому фейку окупанти сфабрикували телефонний дзвінок нібито українського військового до нібито Центру соціальних служб з приводу грошових виплат, які чоловік з інвалідністю не може отримати вже кілька місяців. Там слухавку бере працівниця, з якою миттєво виникає словесний конфлікт. 24 Канал прослухав запис.

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Підроблений аудіозапис виконано в типовій стилістиці перехоплених дзвінків: ми бачимо дві піктограми, які схематично показують співрозмовників, субтитри російською (незрозуміло, для чого вони потрібні – хіба щоб потім показати ці записи в ефірі російських каналів) та чуємо явно неприродний беземоційний голос, ніби згенерований нейромережею – найімовірніше, так і є.

Конфлікт починають розпалювати зі слів "військового" про те, що він не має ноги, а "працівниця" Центру відповідає: "Добре". На що чоловік бурхливо реагує: "Що ж тут доброго?".

Ми можемо чути неправильно вимовлені слова з помилковими наголосами, а також не властиві нашій природній мові формулювання, що дозволяє легко розпізнати несправжність запису – подібний діалог важко уявити в реальному житті.

Прослухати повні аудіозаписи цієї фейкової розмови можна за посиланням на каналі SPRAVDI.

Метою цього запису явно є розпалювання ненависті до державних органів з боку військових та цивільних осіб. На нібито записі одна сторона вдається до відвертого хамства, а інша – до нецензурної лексики.

Раніше росіяни також розсилали повідомлення з пропозицією українським захисникам здаватись у полон, очевидно копіюючи український проєкт "Хочу жить", метою якого є спонукати російських терористів скласти зброю та здатися.

На жаль, повністю безпечних мість, до яких би не дісталися руки російських терористів, в інтернеті не лишилося. Тож варто не забувати про їхні постійні інформаційні атаки й намагатись ретельно аналізувати отриману з мережі інформацію: