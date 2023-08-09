Про це 24 Каналу зазначив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що росіяни заслужили "переписану реальність". Але жити мають в ній ізольовано від усіх.

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Переписана реальність

В Росії дітей змалечку просочують пропагандою і зомбують на їхньому рівні. Як приклад цьому – переписані підручники з історії. Підлітки змушені будуть навіть здавати державні іспити за викривленою інформацією, натомість не матимуть доступу до альтернативного джерела.

Це серйозне питання, бо за деякий час нас чекатиме покоління виховане ось на такій "історії". Покоління озлоблене, яке, можливо, захоче реваншу. Вони (росіяни – 24 Канал) у цих підручниках у будь-якому випадку запишуть собі перемогу,

– відзначив політтехнолог.

Він наголосив, що в новій історії росіяни нічого не згадали про тимчасово окуповані території, бо розуміють – української землі їм не отримати і зовсім скоро доведеться знову переписувати всю "інформацію".

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"Це доводить, що така стратегія надовго. Не треба думати, що знання росіян після війни зміняться – їм на базовому рівні вже прошивають ненависть до нас і бажання свою недороблену "справедливість" відновити", – пояснив політтехнолог.

І ця стратегія не нова. Переписуванням історії в Росії займалися і з приводу Другої світової війни, яка там починається з 1941 року.

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