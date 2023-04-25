Нову книгу представили 24 квітня на російському просвітницькому марафоні "Знаніє. Пєрвиє". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Росіяни знову переписують історію на свій лад
У цьому підручнику начебто будуть розкриті причини початку "спеціальної військової операції", а також в пропагандистському дусі показано, як "населення країни надавало допомогу та підтримувало учасників СВО". Авторами цього "витвору" виступили колишній міністр культури Росії Володимир Мединський і ректор Московського державного інституту міжнародних відносин Анатолій Торкунов.
За словами російського міністра освіти Сергія Кравцова, підручник з розділом про "спеціальну військову операцію" буде доступний для 10-х та 11-х класів вже з 1 вересня 2023 року. Кравцов також зазначив, що школи будуть переходити на нього за можливістю, однак вже у 2024 – 2025 роках він буде основним підручником з історії для російських школярів.
Росіяни викреслили згадки про Україну зі шкільних підручників
- Нещодавно в Росії вийшла нова редакція підручника "Навколишній світ" для четвертого класу. В одному з параграфів, що стосуються Київської Русі просто вирішили викреслити кілька згадок про сам Київ.
- Крім цього, журналісти також звернули увагу на підручник з історії Росії за 6 клас. Як виявилось, у ньому змінили дату, яку вважають моментом, коли заснували Русь як державу.
- У виданні "Просвіта", яке випускає ці підручники, зауважили, що ці матеріали поширять школами до кінця весни 2023 року. Активно ними користуватимуться вже до 2024 року.