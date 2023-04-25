Нову книгу представили 24 квітня на російському просвітницькому марафоні "Знаніє. Пєрвиє". Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Росіяни знову переписують історію на свій лад

У цьому підручнику начебто будуть розкриті причини початку "спеціальної військової операції", а також в пропагандистському дусі показано, як "населення країни надавало допомогу та підтримувало учасників СВО". Авторами цього "витвору" виступили колишній міністр культури Росії Володимир Мединський і ректор Московського державного інституту міжнародних відносин Анатолій Торкунов.

За словами російського міністра освіти Сергія Кравцова, підручник з розділом про "спеціальну військову операцію" буде доступний для 10-х та 11-х класів вже з 1 вересня 2023 року. Кравцов також зазначив, що школи будуть переходити на нього за можливістю, однак вже у 2024 – 2025 роках він буде основним підручником з історії для російських школярів.

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