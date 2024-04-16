Российские СМИ сообщают, что об этом стало известно из новой региональной программы “содействие занятости молодежи”, которую подготовило правительство региона.

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Подросткам 14 – 18 лет якобы "упростят" трудоустройство и позволят работать на заводах в свободное от учебы время.

Авторы программы отмечают, что Татарстан испытывает недостаток молодых работников - во-первых, из-за снижения уровня рождаемости в 1990-е годы, а во-вторых, из-за того, что сейчас молодежь все чаще "отдает предпочтение обучению по программам общего, среднего профессионального и высшего образования" вместо того, чтобы идти работать,

– говорится в материале.

Власти российского Татарстана прогнозируют, что в случае реализации новой инициативы безработица среди молодежи в возрасте 15 – 29 лет снизится до 7%. Примечательно, что в документе не указано, на каком уровне сейчас находится безработица в регионе.

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