Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман сообщил 24 Каналу, что возможны две причины такого назначения: первый – Кадыров хочет поставить своих людей в министерстве обороны, потому что он будет иметь с этого определенную выгоду для различных дел. Второй – Кадыров хочет избавиться от Алаудинова и пытается "пропихнуть" его в Москву.

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Кстати, эта традиция существует еще с советских времен.

Если кто-то был недоволен чиновниками и руководителями национальных республик, их быстро отправляли в Москву на какую-то вторичную должность. А в Москве они теряются и никакой реальной власти не будут иметь,

– сказал Эйдман.

По его словам, это ни на что серьезно не повлияет и не является каким-то сверхважным изменением, потому что какие бы места они там не занимали, ничего не изменится и лучше они не будут воевать.

Главная задача Кадырова

Политолог подчеркнул, что первоначальная задача лидера Чечни – обеспечивать себя и свою власть деньгами.

Он имеет большой поток финансов, идущий из российского бюджета в Чечню. И Кадыров следит, чтобы этот поток не убежал случайно в другую сторону мимо его дворца. Он держится на финансовых потоках, потому что подкупает этими деньгами нукеров, которые держат его власть на своих автоматах и штыках. Если они перестанут получать деньги, они перестанут ему служить и сразу его разорвут,

– подчеркнул он.

Кадырову, конечно же, нужны люди в различных федеральных структурах, которые бы обеспечивали бесперебойное снабжение деньгами для него и его подразделений.

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