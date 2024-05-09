Об этом Йенс Столтенберг заявил в интервью во время визита в Италию. Также генсек ответил, просила ли Украина НАТО отправить войска.

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"НАТО не намерено разворачивать войска в Украине"

Чиновник напомнил, что из-за задержек с поставками оружия из США и Европы в Украину оккупационные силы смогли достичь прогресса в своем наступлении. И хотя сейчас ситуация меняется, о присутствии "на земле" речь не идет.

НАТО не намерено разворачивать войска в Украине. Когда я посетил Украину на прошлой неделе, украинцы не просили о войсках НАТО, они просили больше поддержки,

– подчеркнул Столтенберг.

Также добавил, что российский диктатор до сих пор верит в "победу" в Украине. Итак, по мнению генсека, единственный способ убедить агрессора сесть за стол переговоров – доказать на поле боя, что Путин не победит.

"И единственный способ достичь этого – предоставить Украине военную поддержку", – подчеркнул генсек НАТО.

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