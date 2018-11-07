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      Вибори до Конгресу США: жінки отримали рекордну кількість місць

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      Дженіфер Векстон
      Дженіфер Векстон / bloomberg.com

      Згідно з попередніми результатами проміжних виборів, жінки посядуть 90 крісел із 435 – це більш, ніж будь-коли раніше. Попередній рекорд становив 84 місця.

      Про це повідомило видання Bloomberg.

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      Центр американських жінок і політики повідомляє, що серед усіх жінок у нижній палаті 78 представляють Демократичну партію, 12 – Республіканську. З урахуванням підрахованих голосів у Сенаті жінки отримали 20 місць зі 100, з них 10 були обрані раніше цього року.

      Вперше в Палату представників увійдуть мусульманки: біженка з Сомалі Ільхан Омар від Міннесоти й американка палестинського походження Рашида Тлаіб від Мічигану, повідомив CNN. У складі нижньої палати також вперше з'являться представниці корінних американських народів – Шаріс Девідс від Нью-Мексико і Деб Холенд від Канзасу. Крім цього, Девідс також є першою лесбіянкою в Конгресі, що відкрито заявляє про свою орієнтацію.

      Шаріс Девідс і Деб Холенд
      Шаріс Девідс і Деб Холенд

      Першою темношкірою конгресвумен від штату Массачусетс стала Айанна Преслі, представниця демократів, зазначило видання ВВС. 29-річна Олександрія Осаріо-Кортес стала наймолодшою жінкою в Конгресі, вона висувалася від Нью-Йорка. 

      Читайте також: Вибори до Конгресу в США: Facebook та Twitter видалили мільйони проросійських акаунтів

      Загалом на виборах губернаторів перемогли щонайменше 8 жінок, а у Гуамі таке сталось вперше – губернатором стала Лу Леон Герреро.

       

      Теги: Новини політики Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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