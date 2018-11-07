Трамп визнав поразку республіканців у Палаті представників

Очільник Білого дому Дональд Трамп визнав поразку республіканської партії у Палаті представників Конгресу США.

Про це у Twitter повідомив начальник штабу лідери демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі Дрю Хамміл.

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"Президент Трамп зателефонував о 23.45 лідеру Пелосі щоб висловити привітання в отримання більшості у палаті. Він прийняв її заклик до дотримання принципу двопартійності", – написав він.

President Trump called Leader Pelosi at 11:45 p.m. this evening to extend his congratulations on winning a Democratic House Majority. He acknowledged the Leader’s call for bipartisanship in her victory remarks. — Drew Hammill (@Drew_Hammill) November 7, 2018

За попередніми результатами виборів, Демократична партія заволодіє більшістю в Палаті представників вперше за вісім років. Водночас, республіканці утримають контроль над Сенатом.

Відомо, що республіканці поки випереджають демократів у палаті представників лише на три місця – 150 на 153.

Як розповів заступник секретаря міністерства внутрішньої безпеки США Кріс Кребс, під час проміжних виборів не було виявлено жодних доказів хакерських зломів виборчих систем.

Нагадаємо, на виборах в США, які відбулися 6 листопада, буде повністю переобрана Палата представників США (нижня палата Конгресу) і частина сенаторів. Також будуть обрані губернатори в 36 штатах.