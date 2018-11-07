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      Трамп визнав поразку республіканців у Палаті представників

      77 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Очільник Білого дому Дональд Трамп визнав поразку республіканської партії у Палаті представників Конгресу США.

      Про це у Twitter повідомив начальник штабу лідери демократів у Палаті представників Ненсі Пелосі Дрю Хамміл.

      Читайте також: Все може змінитися: як вибори до Конгресу вплинуть на Трампа

      "Президент Трамп зателефонував о 23.45 лідеру Пелосі щоб висловити привітання в отримання більшості у палаті. Він прийняв її заклик до дотримання принципу двопартійності", – написав він.

      За попередніми результатами виборів, Демократична партія заволодіє більшістю в Палаті представників вперше за вісім років. Водночас, республіканці утримають контроль над Сенатом.

      Відомо, що республіканці поки випереджають демократів у палаті представників лише на три місця – 150 на 153.

      Як розповів заступник секретаря міністерства внутрішньої безпеки США Кріс Кребс, під час проміжних виборів не було виявлено жодних доказів хакерських зломів виборчих систем.

      Нагадаємо, на виборах в США, які відбулися 6 листопада, буде повністю переобрана Палата представників США (нижня палата Конгресу) і частина сенаторів. Також будуть обрані губернатори в 36 штатах.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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