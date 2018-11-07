Трамп признал поражение республиканцев в Палате представителей

Дональд Трамп признал поражение своей республиканской партии в Палате представителей Конгресса США.

Об этом в Twitter сообщил начальник штаба лидеры демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси Дрю Хаммил.

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"Президент Трамп позвонил в 23.45 лидеру Пелоси чтобы выразить приветствие в получение большинства в палате. Он принял ее призыв к соблюдению принципа двухпартийности" – написал он.

President Trump called Leader Pelosi at 11:45 p.m. this evening to extend his congratulations on winning a Democratic House Majority. He acknowledged the Leader’s call for bipartisanship in her victory remarks. — Drew Hammill (@Drew_Hammill) November 7, 2018

По предварительным результатам выборов, Демократическая партия завладеет большинством в Палате представителей впервые за восемь лет. В то же время, республиканцы удержат контроль над Сенатом.

Известно, что республиканцы пока опережают демократов в палате представителей лишь на три места – 150 на 153.

Как рассказал заместитель секретаря министерства внутренней безопасности США Крис Кребс, во время промежуточных выборов не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

Напомним, на выборах в США, состоявшихся 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.