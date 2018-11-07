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      Трамп признал поражение республиканцев в Палате представителей

      32 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Дональд Трамп признал поражение своей республиканской партии в Палате представителей Конгресса США.

      Об этом в Twitter сообщил начальник штаба лидеры демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси Дрю Хаммил.

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      "Президент Трамп позвонил в 23.45 лидеру Пелоси чтобы выразить приветствие в получение большинства в палате. Он принял ее призыв к соблюдению принципа двухпартийности" – написал он.

      По предварительным результатам выборов, Демократическая партия завладеет большинством в Палате представителей впервые за восемь лет. В то же время, республиканцы удержат контроль над Сенатом.

      Известно, что республиканцы пока опережают демократов в палате представителей лишь на три места – 150 на 153.

      Как рассказал заместитель секретаря министерства внутренней безопасности США Крис Кребс, во время промежуточных выборов не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

      Напомним, на выборах в США, состоявшихся 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.

      Теги: Новости политики Выборы в США Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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