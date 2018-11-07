Трамп теряет большинство в Конгрессе США

По итогам промежуточных выборов республиканская партия Дональда Трампа потеряет большинство в Палате представителей – нижней палате Конгресса США.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты выборов по сообщениям телеканала Fox News.

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Впервые за последние восемь лет у Демократической партии США есть шанс получить большинство в палате представителей Конгресса. При этом Республиканская партия скорее всего сохранит лидирующую позицию в Сенате. Такие прогнозы делает телекомпания основываясь на предварительных подсчетах голосов на промежуточных выборах.

Отмечается, что победа демократов в нижней палате парламента США будет означать, что президенту США Дональду Трампу станет еще труднее проводить свои законодательные инициативы, а либералы смогут надеяться на завершение расследования по Трампа и даже на обсуждение импичмента главе государства.

Республиканцы же по-прежнему будут контролировать все важные федеральные и судебные назначения в стране. Для контроля над палатой представителей необходимо получить минимум 218 голосов. Сейчас республиканцы контролируют здесь 235 из 435 мандатов, демократы – 193.

Однако точных официальных данных о распределении голосов в Конгрессе пока нет. Последние избирательные участки закрываются в эти минуты в штате Гавайи (в 18:00 6 ноября по местному времени или в 07:00 по киевскому времени 7 ноября).