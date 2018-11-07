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      Опрос показал отношение избирателей к Трампу на выборах в конгресс

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      В США проходят выборы в конгресс
      В США проходят выборы в конгресс / Фото из открытых источников

      Более 40 процентов проголосовавших на выборах в конгресс США одобряют деятельность президента Дональда Трампа, горячо одобряют – трое из 10, в то же время почти половина – категорично не одобряют.

      Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на данные собственных питувань.

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      Отмечается, что лишь около четверти избирателей сказали, что проголосовали на парламентских выборах так, чтобы выразить поддержку Трампа.

      Почти две трети избирателей заявили, что фигура Трампа была для них значимым фактором в этих парламентских выборах. Американские СМИ называли промежуточные выборы в конгресс референдумом о доверии Трампу.

      По мнению немногим больше половины респондентов, в США происходят неправильные прцесcы, а около 40 процентов считают, что страна движется в правильном направлении.

      Напомним, американцы выбирают Конгресс. 6 ноября граждане США голосуют за новых членов Палаты представителей и 35 членов Сената. Кроме того, граждане должны избрать 36 губернаторов.

      Добавим, что ранее правительство США заявило, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс, что сейчас проходят в стране. В Вашингтоне считают, что эти страны имеют целью использовать СМИ и социальные сети для продвижения дезинформации и рекламы с целью увеличения разногласий в американском обществе.

      Теги: Выборы в США Новости США Новости политики Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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