Опитування показало ставлення виборців до Трампа на виборах до конгресу

Понад 40 відсотків тих, хто проголосував на виборах до конгресу США схвалюють діяльність президента Дональда Трампа, гаряче схвалюють – троє з 10, водночас майже половина – категорично не схвалюють.

Про це повідомило видання CNN з посиланням на дані власних питувань.

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Зазначається, що лише близько чверті виборців сказали, що проголосували на парламентських виборах так, щоб висловити підтримку Трампу.

Майже дві третини виборців заявили, що фігура Трампа була для них значущим фактором на цих парламентських виборах. Американські ЗМІ називали проміжні вибори у конгрес референдумом про довіру Трампу.

На думку дещо більше половини респондентів, у США відбуваються неправильні прцеси, а близько 40 відсотків вважають, що країна рухається у правильному напрямку.

Нагадаємо, американці обирають Конгрес. 6 листопада громадяни США голосують за нових членів Палати представників і за 35 членів Сенату. Крім того, громадяни мають обрати 36 губернаторів.



Додамо, що раніше уряд США заявив, що Росія, Китай та Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори до Конгресу, що наразі проходять у країні. У Вашингтоні вважають, що ці країни мають на меті використати ЗМІ та соціальні мережі для просування дезінформації та реклами з метою збільшення розбіжностей в американському суспільстві.