Трамп втрачає більшість у Конгресі США

За підсумками проміжних виборів республіканська партія Дональда Трампа втратить більшість у Палаті представників – нижній палаті Конгресу США.

Про це свідчать попередні результати виборів за повідомленнями телеканалу Fox News.

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Вперше за останні вісім років у Демократичної партії США є шанс отримати більшість в палаті представників Конгресу. При цьому Республіканська партія швидше все збереже провідну позицію в Сенаті. Такі прогнози робить телекомпанія Fox News ґрунтуючись на попередніх підрахунках голосів на проміжних виборах.

Зазначається, що перемога демократів у нижній палаті парламенту США буде означати, що президенту США Дональду Трампу буде ще важче проводити свої законодавчі ініціативи, а ліберали зможуть сподіватися на завершення розслідування щодо Трампа і навіть, на обговорення імпічменту главі держави.

Республіканці ж як і раніше будуть контролювати всі важливі федеральні і судові призначення в країні. Для контролю над палатою представників необхідно отримати мінімум 218 голосів. Наразі республіканці контролюють тут 235 з 435 мандатів, демократи – 193.

Проте точних офіційних даних про розподіл голосів у Конгресі наразі немає. Останні виборчі дільниці закриваються в ці хвилини у штаті Гаваї (о 18:00 6 листопада за місцевим часом або о 07:00 за київським часом 7 листопада).