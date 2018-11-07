Выборы в Конгресс США: женщины получили рекордное количество мест

Согласно предварительным результатам промежуточных выборов, женщины займут 90 кресел из 435 – это больше, чем когда-либо ранее. Предыдущий рекорд составлял 84 места.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Центр американских женщин и политики сообщает, что среди всех женщин в нижней палате 78 представляющих Демократическую партию, 12 – Республиканскую. С учетом подсчитанных голосов в Сенате женщины получили 20 мест из 100, из них 10 были выбраны ранее в этом году.

Впервые в Палату представителей войдут мусульманки: беженка из Сомали Ильхан Омар от Миннесоты и американка палестинского происхождения Рашида Тлаиб от Мичигана, сообщил CNN. В составе нижней палаты также впервые появятся представительницы коренных американских народов – Шарис Дэвидс от Нью-Мексико и Деб Холенд от Канзаса. Помимо этого, Дэвидс также является первой лесбиянкой в Конгрессе, открыто заявляющей о своей ориентации.



Шарис Дэвидс и Деб Холенд

Первой темнокожей конгрессвумен от штата Массачусетс стала Айанна Пресли, представительница демократов, отметило издание ВВС. 29-летняя Александрия Осарио-Кортес стала самой молодой женщиной в Конгрессе, она выдвигалась от Нью-Йорка.

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В целом на выборах губернаторов победили по меньшей мере 8 женщин, а в Гуаме такое случилось впервые – губернатором стала Лу Леон Герреро.