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      Результати виборів у США: демократи повернули більшість у Конгресі

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      Вибори в Конгрес США 2018: результати голосування
      Вибори в Конгрес США 2018: результати голосування / Колаж 24 Каналу

      У США завершились так звані проміжні вибори. За попередніми підсумками голосування, Республіканська партія Дональда Трампа втратила більшість у Палаті представників – нижній палаті Конгресу США.

      Вперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників, а до Конгресу пройшла рекордна кількість жінок.

      Читайте також: Поразка для Трампа та хороший день для США, – західні ЗМІ про вибори до Конгресу

      Натомість однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.

      На цих проміжних виборах американці також обирали депутатів на рівні штатів та округів, 36 губернаторів, а також голосували на низці референдумів.

      Результати проміжних виборів у США 6 листопада

      У нижній палаті Конгресу США – Палаті представників – більшість отримали представники Демократичної партії.

      Із 435 крісел у Палаті представників демократи зайняли щонайменше 223 місця, натомість у депутатів від Республіканської партії – 197.

      Демократам вдалось здобути перемогу у 26 штатах, які раніше були "республіканськими".

      вибори у США Конгрес демократи республіканці
      Вибори у США: демократи отримали більшість у Палаті представників

      Водночас у верхній палаті Конгресу США – Сенаті – більшість й надалі збережеться за однопартійцями Трампа.

      Республіканці утримали щонайменше 51 місце в Сенаті. Демократи займають поки лише 46 місць зі 100. Ще два місця дістались кандидатам, які називають себе незалежними політиками – один з них кандидат на президентських виборах 2016 Берні Сандерс.

      вибори США 2018 Сенат Конгрес
      Вибори у Конгрес США 2018: більшість у Сенаті зберегли республіканці

      Офіційних результатів проміжних виборів поки немає, але президент США Дональд Трамп уже поспішив назвати їх вибори грандіозним успіхом.

      На посадах губернаторів перемогу здобули республіканці – 27 з 50. Що цікаво, двоє губернаторів, які здобули перемогу на виборах у США, мають українські корені.

      Теги: Дональд Трамп Вибори у США Новини США Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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