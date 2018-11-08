У США завершились так звані проміжні вибори. За попередніми підсумками голосування, Республіканська партія Дональда Трампа втратила більшість у Палаті представників – нижній палаті Конгресу США.

Вперше за останні 8 років представникам Демократичної партії вдалось здобути більшість у Палаті представників, а до Конгресу пройшла рекордна кількість жінок.

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Натомість однопартійці Дональда Трампа – республіканці – зберегли контроль у Сенаті.

На цих проміжних виборах американці також обирали депутатів на рівні штатів та округів, 36 губернаторів, а також голосували на низці референдумів.

Результати проміжних виборів у США 6 листопада

У нижній палаті Конгресу США – Палаті представників – більшість отримали представники Демократичної партії.

Із 435 крісел у Палаті представників демократи зайняли щонайменше 223 місця, натомість у депутатів від Республіканської партії – 197.

Демократам вдалось здобути перемогу у 26 штатах, які раніше були "республіканськими".



Вибори у США: демократи отримали більшість у Палаті представників

Водночас у верхній палаті Конгресу США – Сенаті – більшість й надалі збережеться за однопартійцями Трампа.

Республіканці утримали щонайменше 51 місце в Сенаті. Демократи займають поки лише 46 місць зі 100. Ще два місця дістались кандидатам, які називають себе незалежними політиками – один з них кандидат на президентських виборах 2016 Берні Сандерс.



Вибори у Конгрес США 2018: більшість у Сенаті зберегли республіканці

Офіційних результатів проміжних виборів поки немає, але президент США Дональд Трамп уже поспішив назвати їх вибори грандіозним успіхом.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 листопада 2018 р.