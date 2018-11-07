"Грандіозний успіх": Трамп прокоментував попередні результати виборів у Конгресі
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оцінив попередні підсумки виборів до Конгресу, які пройшли 6 листопада, і назвав їх виключно успішними.
Про це американський лідер написав у своєму Twitter.
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Грандіозного успіху досягнуто сьогодні ввечері! Дякую всім,
– написав Трамп.
Голосування вже завершилося. Останні виборчі дільниці закрилися на Західному узбережжі і в штаті Гаваї.
За попередніми результатами виборів, Демократична партія заволодіє більшістю в Палаті представників вперше за вісім років. Водночас, республіканці утримають контроль над Сенатом.
Відомо, що республіканці поки випереджають демократів у палаті представників лише на три місця – 150 на 153.
Як розповів заступник секретаря міністерства внутрішньої безпеки США Кріс Кребс, під час проміжних виборів не було виявлено жодних доказів хакерських зломів виборчих систем.
Нагадаємо, на виборах в США, які відбулися 6 листопада, буде повністю переобрана Палата представників США (нижня палата Конгресу) і частина сенаторів. Також будуть обрані губернатори в 36 штатах.