"Грандиозный успех": Трамп прокомментировал предварительные результаты выборов в Конгресс

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил предварительные итоги выборов в Конгресс, которые прошли 6 ноября, и назвал их исключительно успешными.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

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Грандиозній успех достигнут сегодня вечером! Спасибо всем,

– написал Трамп.

Tremendous success tonight. Thank you to all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 ноября 2018 г.

Голосование уже завершилось. Последние избирательные участки закрылись на Западном побережье и в штате Гавайи.

По предварительным результатам выборов, Демократическая партия завладеет большинством в Палате представителей впервые за восемь лет. В то же время, республиканцы удержат контроль над Сенатом.

Известно, что республиканцы пока опережают демократов в палате представителей лишь на три места – 150 на 153.

Как рассказал заместитель секретаря министерства внутренней безопасности США Крис Кребс, во время промежуточных выборов не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.

Напомним, на выборах в США, состоявшихся 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.