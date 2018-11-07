"Грандиозный успех": Трамп прокомментировал предварительные результаты выборов в Конгресс
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп оценил предварительные итоги выборов в Конгресс, которые прошли 6 ноября, и назвал их исключительно успешными.
Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
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Грандиозній успех достигнут сегодня вечером! Спасибо всем,
– написал Трамп.
Голосование уже завершилось. Последние избирательные участки закрылись на Западном побережье и в штате Гавайи.
По предварительным результатам выборов, Демократическая партия завладеет большинством в Палате представителей впервые за восемь лет. В то же время, республиканцы удержат контроль над Сенатом.
Известно, что республиканцы пока опережают демократов в палате представителей лишь на три места – 150 на 153.
Как рассказал заместитель секретаря министерства внутренней безопасности США Крис Кребс, во время промежуточных выборов не было обнаружено никаких доказательств хакерских взломов избирательных систем.
Напомним, на выборах в США, состоявшихся 6 ноября, будет полностью переизбрана Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) и часть сенаторов. Также будут избраны губернаторы в 36 штатах.