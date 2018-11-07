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      Вибори у США: губернаторами стали двоє американців українського походження

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      Вибори у США: Джеред Поліс обраний губернатором від Колорадо
      Вибори у США: Джеред Поліс обраний губернатором від Колорадо / www.nwherald.com

      6 листопада у США відбулись так звані проміжні вибори у Конгрес. Американці обирали 435 членів Палати представників та 33 сенаторів.

      У двох штатах перемогу у виборах на посади губернаторів здобули двоє кандидатів з українськими коренями.

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      Зокрема, губернатором у штаті Колорадо став 43-річний представник Демократичної партії Джеред Поліс, який є першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти на цій посаді.

      Як інформує "Голос Америки", Поліс є третім поколінням іммігрантів, які прибули у США з територій теперішніх Польщі та України на початку 20-го століття.

      Сам Поліс зазначає, що він перший батько – представник ЛГБТ-спільноти у Конгресі. Разом з партнером вони виховують двох дітей.

      Губернатором штату Іллінойс став представник Демократичної партії мільярдер Дж. Б. Пріцкер, який походить з родини українських емігрантів.

      Вибори у США Конгрес Пріцкер
      Дж. Б. Пріцкер став губернатором штату Іллінойс

      За даними видання Celebrity Net Worth, він є одним з 11 мільярдерів сім'ї Пріцкер, яка належить до 15 найзаможніших родин світу, статки якої оцінюються у 33,5 мільярда доларів.

      У своїй передвиборчій кампанії Пріцкер наголошував, що походить з українських євреїв.

      хроніка подій
      Теги: Новини США Вибори у США
      Джерело: 24 Канал
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