Вибори у США: губернаторами стали двоє американців українського походження

6 листопада у США відбулись так звані проміжні вибори у Конгрес. Американці обирали 435 членів Палати представників та 33 сенаторів.

У двох штатах перемогу у виборах на посади губернаторів здобули двоє кандидатів з українськими коренями.

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Зокрема, губернатором у штаті Колорадо став 43-річний представник Демократичної партії Джеред Поліс, який є першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти на цій посаді.

Як інформує "Голос Америки", Поліс є третім поколінням іммігрантів, які прибули у США з територій теперішніх Польщі та України на початку 20-го століття.

Сам Поліс зазначає, що він перший батько – представник ЛГБТ-спільноти у Конгресі. Разом з партнером вони виховують двох дітей.

Губернатором штату Іллінойс став представник Демократичної партії мільярдер Дж. Б. Пріцкер, який походить з родини українських емігрантів.



Дж. Б. Пріцкер став губернатором штату Іллінойс

За даними видання Celebrity Net Worth, він є одним з 11 мільярдерів сім'ї Пріцкер, яка належить до 15 найзаможніших родин світу, статки якої оцінюються у 33,5 мільярда доларів.

У своїй передвиборчій кампанії Пріцкер наголошував, що походить з українських євреїв.