Выборы в США: губернаторами стали двое американцев украинского происхождения

6 ноября в США состоялись так называемые промежуточные выборы в Конгресс. Американцы выбирали 435 членов Палаты представителей и 33 сенаторов.

В двух штатах победу в выборах на должности губернаторов получили двое кандидатов с украинскими корнями.

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В частности, губернатором в штате Колорадо стал 43-летний представитель Демократической партии Джаред Полис, который является первым открытым представителем ЛГБТ-сообщества на этом посту.

Как информирует "Голос Америки", Полис является третьим поколением иммигрантов, прибывших в США из территорий нынешних Польши и Украины в начале 20-го века.

Сам Полис отмечает, что он первый отец – представитель ЛГБТ-сообщества в Конгрессе. Вместе с партнером они воспитывают двоих детей.

Губернатором штата Иллинойс стал представитель Демократической партии миллиардер Дж. Б. Прицкер, который происходит из семьи украинских эмигрантов.



Дж. Б. Прицкер стал губернатором штата Иллинойс

По данным издания Celebrity Net Worth, он является одним из 11 миллиардеров семьи Прицкер, которая относится к 15 самых богатых семей мира, состояние которой оценивается в 33,5 миллиарда долларов.

В своей предвыборной кампании Прицкер подчеркивал, что происходит от украинских евреев.