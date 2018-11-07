Промежуточные выборы в Конгресс США завершились. Как демократы, так и республиканцы объявили о своей победе: первые – потому, что отвоевали большинство в Палате представителей, вторые – потому, что удержали большинство в Сенате. Так есть ли вообще побежденные?

Есть, по крайней мере один. Дональд Трамп, 45-й президент Соединенных Штатов Америки. Человек, привыкший быть (или считаться) победителем в любой ситуации. Его республиканцы потеряли большинство в одной из двух палат Конгресса, так что теперь главе Белого дома будет намного сложнее принимать собственные законопроекты. Это, как уже было отмечено – половина поражения, потому что Сенат остался в руках республиканцев. Но эта половина может легко превратиться в сплошное поражение, потому что отныне у демократов есть возможность блокировать практически любые прихоти Трампа.

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Ограниченный Трамп

Мур на границе с Мексикой? Умер, не родившись. Отмена медицинской реформы Obamacare? Ни единого шанса. Обострение антимигрантского законодательства? Его не будет. Эти выборы фактически "обнулили" Трампа, оставив ему возможность "продавливать" собственные проекты исключительно с помощью так называемых Executive Orders, то есть декретов и распоряжений. А эти декреты, как показала практика, могут быть остановлены американским судопроизводством. Большинство в Сенате поможет ему только в одном – в назначении людей на важные позиции в правительстве или в назначении федеральных судей. И – если снова понадобится – в назначении еще одного судьи в Высший суд.



Результаты промежуточных выборов в Конгресс США-2018: Трампа ограничат в законодательной деятельности

Следует признать, что за это поражение Дональд Трамп несет личную ответственность. Во время гонки не было практически ни одного кандидата-республиканца, который бы не был вынужден получить "ярлык" от Трампа: кандидатом становился лишь тот, кому президент давал на это разрешение. В любой форме – хоть через Twitter. Его Endorsement или "послание поддержки" выглядело как большой палец вверх или большой палец вниз в древнеримском Колизее.



Трамп оценивал кандидатов-республиканцев, словно Юлий Цезарь судил гладиаторов во время боев в Колизее

Таким образом, глава Белого дома превратил эти выборы в своеобразное голосование относительно поддержки его собственной персоны. Вероятно, в американской истории найдется немного президентов (если такие найдутся вообще), которые за более чем два года при власти все еще остаются, так сказать, в "предвыборном режиме". Примерно раз в месяц Трамп мобилизует своих сторонников на очередное предвыборное шоу. В последние недели перед выборами ритм его выступлений значительно ускорился – в конце концов до двух раз в сутки. Ради этого он неустанно гастролировал по всей стране – прежде всего, в те штаты, где кандидаты-республиканцы нуждались в помощи. Он сам превратил эти парламентские выборы в "президентское дело".

Похоже, сам Дональд Трамп до последнего верил в то, что все произойдет так же, как в 2016 году – когда вплоть до самого голосования его шансы против Хиллари Клинтон измерялись даже не десятками процентов, а напоследок он, хоть и собрал на три миллиона голосов меньше, чем его соперница, но зато получил солидное большинство выборщиков – представителей штатов.

Однако, в этот раз произошло то, о чем предупреждали социологи-исследователи. Поражение демонстрирует: Дональд Трамп – не такой уж всемогущий, как, возможно, считает. И большинство американских граждан – точно не на его стороне.

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Два пути

Теперь встает большой вопрос: что будет делать Дональд Трамп, имея на руках такой, прямо скажем, невеселый расклад? В целом его функции можно свести к двум вариантам.

Сценарий первый: Трамп действительно желает сделать что-то для Америки и ищет союзников во всех партиях.

Откровенно говоря, анализируя, как он вел себя в течение последних двух лет, в такое поверить трудно. Трамп, как никто другой, умеет углублять любые политические расколы на любом уровне, более того – уже не один раз демонстрировал, что собственное "я" ему важнее интересов его страны (точнее, он просто считает собственные интересы интересами США и нет в том никакого сомнения). Но предположим, что он овладеет сам себя. В этом случае на законодательном уровне он действительно может кое-чего достичь, если он и "верные" республиканцы протянут им руку для сотрудничества.

Как пример, можно привести обращение с так называемыми Dreamers – так в Америке называют мигрантов, которые попали в США несовершеннолетними. За Обамы их по строгим правилам защищали от выдворения. Трамп отменил год назад эту общую защиту и теперь единственное, что стоит между несовершеннолетними мигрантами и экстрадицией – это суд, потому что американская юстиция остановила решение Трампа. Теперь, после выборов, глава Белого дома мог бы сделать демократам какое-то предложение относительно этого вопроса, которое они могли бы принять.



У Трампа есть шанс найти общий язык с демократами, в частности, относительно вопроса мигрантов, однако лишь если он сможет переступить через свое эго

Хотя, следует отметить, что демократы не доверяют президенту – слишком часто за последние два года он "бил горшки" с ними. Поэтому сначала ему придется каким-то образом восстановить доверие к себе со стороны политических противников – шагами навстречу и последовательным соблюдением соглашений – тем, что никогда не было его сильной стороной. Но захочет ли он так поступить? В конце концов, сотрудничество с демократами может иметь для него негативный результат, поскольку от него отвернутся его собственные избиратели. С другой стороны, демократы могут просто отбрасывать даже самые серьезные его предложения и принципиально блокировать любой проект Трампа – так, как в свое время делали республиканцы с проектами Обамы. Для Трампа это была бы возможность сбрасывать ответственность за "саботаж" на демократов.

Сценарий второй: Трамп воспримет поражение как обиду себя и ударится "во все тяжкие".

Дональд Трамп – человек ужасно самовлюбленный. Поражения в его вселенной просто не предусмотрены. Что это значит – можно было наблюдать год назад, когда Конгресс провалил его попытку отменить медицинскую реформу Барака Обамы. Тогда против законопроекта Трампа, кроме демократов, проголосовали еще трое республиканцев, но гнев президента обрушился, прежде всего, на одного из них – на покойного сенатора Джона Маккейна. Трамп использовал любую возможность, чтобы оскорбить этого человека, чтобы досадить побольше. Обвинил Маккейна в том, что Obamacare до сих пор действует. А после смерти политика от рака даже не смог достойно выразить соболезнования его родным.

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Таким образом, нынешнее поражение может все усугубить. Трамп может броситься искать виноватых (не себя же самого!) как среди врагов-демократов, так и среди союзников-республиканцев – и не позавидуешь тем, на кого он "нападет". К примеру, недавно глава Белого дома пытался напугать избирателей "колоннами бандитов-мигрантов из Центральной Америки", а потом обвинял прессу в том, что телеканал CNN и целый ряд известных политиков-демократов получили пакеты с бомбами, которые отправил один из его фанатиков.

На самом деле, судя по характеру Дональда Трампа, можно представить себе, что именно второй вариант – поиски виновного – является наиболее реальным. Но он непродуктивен.

Впрочем, несмотря на прогнозы некоторых политологов, маловероятным считается сценарий, согласно которому это поражение станет началом конца президентства Трампа. Вполне возможно, что демократы, опираясь на свою вновь отвоеванное большинство в Палате представителей, введут процедуру импичмента против действующего президента, но для того, чтобы ее успешно провести, им нужно большинство в две трети в Сенате. А это вряд ли произойдет. Впрочем, у демократов теперь есть возможность (а, если анализировать заявления многих лидеров Демократической партии, и желание) ускорить парламентское расследование против Трампа в так называемой "российской афере" – лелея несколько шаткую надежду, что среди республиканцев начнутся "брожения", и кое-кто из них начнет сомневаться, хотят ли они иметь такого президента. Правда, республиканцы не очень демонстрируют подобные сомнения. По их мнению, если Трамп сказал, что он невиновен – значит, он невиновен.

Вполне вероятно, что, несмотря на частичное поражение республиканцев на выборах, Трамп останется президентом и будет выдвигать свою кандидатуру повторно, в 2020 году. Ведь у него неплохие шансы на вторую победу. Возможно, они теперь даже немного улучшились. Потому что теперь, когда республиканцы потеряли большинство в Палате представителей – он может обвинять демократов во всех промахах. Поэтому может так случиться – это поражение республиканцев даже для Трампа станет наполовину победой.

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