Нефтяная месть: насколько санкции США против Ирана эффективны и на что повлияют

5 ноября США вновь ввели экономические санкции против Ирана. К этому шагу Белый дом побудил тот простой факт, что Тегеран даже не подумал выполнять соглашение о сворачивании своей ядерной программы – что убедительно доказали израильские спецслужбы, украв и обнародовав полную документацию проекта по разработке иранских ядерных ракет.Проекта, который, несмотря на заверения, Иран продолжает воплощать

Стоит отметить, что многие критики, в частности, в Украине, считают идею с повторным введением санкций неудачной. Из-за то, что снова полезли вверх цены на нефть, а это, в свою очередь, выгодно России.

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Что же, на самом деле с тех пор, как санкции США против Ирана вступили в действие, повышения цен на нефть не произошло. Наоборот – баррель за Брентом снизился в цене на доллар и "весит" сейчас более чем 72 доллара. Никакие особые прыжки не прогнозируются, а страны-члены ОПЕК лишь радуются, уверяя весь мир, что готовы компенсировать иранскую нефть своей – преимущественно арабской.

Трамп оригинальным способом анонсировал введение санкций США против Ирана

Зато удар, который наносят эти санкции по ближайшему союзнику Тегерана – России, мог бы немного развлечь украинских пессимистов – в конце концов, он ослабляет российские позиции в Сирии, к примеру. Так или иначе, а решение о введении американских санкций – это прерогатива американского правительства, а не украинских политиков и комментаторов, поэтому, вероятно, есть смысл подумать – что же это за санкции и каковы их возможные последствия?

Тяжелее, но легче?

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, новый пакет антииранских санкций является самым мощным из всех, которые существовали до сих пор. Его главной целью является иранская нефтяная промышленность, которая обеспечивает Тегерану примерно треть всех государственных доходов. Кроме того, "под обстрел" попало воздушное и морское сообщение Ирана, а также банковский сектор. Иранские лидеры уже заявили об "экономической войне", которую страна, мол, выдержит.



Президент Ирана Хассан Рухани заявил, что его страна "с гордостью будет обходить санкции США"

Трудно сказать, какие у иранцев шансы со всем этим справиться. Когда на протяжении 13 лет подряд против Ирана действовали совместные санкции Запада – Исламской республике было туго: страна стремительно сбеднела и обрадовалась, когда санкции отменили. Пока же экономические меры введены только Америкой – это очень серьезно, но европейцы Соединенные Штаты на этот раз не поддерживают. Так, еврокомиссар по экономики Пьер Московиси объявил, что Евросоюз протестует против действий США. Союз немецких предпринимателей назвал действия Белого дома "афронтом против Европы".

Санкции против Ирана, объявленные Мнучиным и Госсекретарем США Майком Помпео – это повторное, частично гораздо жестче введение того пакета, который отменили в результате успешно завершенных переговоров 2015 года о Совместном всеобъемлющем плане действий относительно иранской ядерной программы (JCPOA), из которого в мае этого года Трамп решил вывести Америку.

По словам Мнучина, под санкции попадут более 50 иранских банков и 200 физических лиц. Среди них – государственная авиакомпания Iran Air, а также все иранское мореходство. Кроме того, советник Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон сообщил о введении новых мер.

Появятся новые санкции, которые пойдут даже еще дальше нынешних. Нас не устроит тот уровень, который был за Обамы. Будет больше,

– отметил он в разговоре с телеканалом Fox.

Международная банковская платежная система SWIFT сразу после официального выступления Мнучина и Помпео объявила, что отказывает нескольким иранским банкам в своих услугах. В этом, мол, нуждается "стабильность и целостность глобальной финансовой системы". Это – очень страшный удар (кстати, именно этим США угрожает России – отключением системы SWIFT для российских банков), но тоже не смертельный, пока от этой системы не будут "отлучены" все иранские банки.

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Нате вам вашу нефть!

Еще одна особенность антииранских санкций, которая, откровенно говоря, ставит под сомнение их эффективность, заключается в том, что от действия нового санкционного пакета были временно лишены шесть стран, которые особенно зависят от поставок иранской нефти: Китай, Индия, Южная Корея, Турция, Италия, Греция, Япония и Тайвань. 2 ноября Помпео пояснил, что "к Евросоюзу не будет никакого особого отношения" – только у итальянцев и греков теперь 180 дней, чтобы переориентироваться на других поставщиков нефти (и Белому дому выгодно, чтобы это были американские поставщики).

Стоит заметить, что и Италия, и Греция постепенно снижали закупки иранской нефти в течение длительного времени, поэтому, возможно, сейчас они даже готовы к такому повороту событий.

Что же до цены на нефть, то, как уже отмечалось, "бума" не произошло. 5 ноября, когда открылись мировые биржи, нефть немного поднялась в цене, но потом снова упала.

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В администрации США отметили, что санкции должны заставить Иран снова сесть за стол переговоров и подписать гораздо более жесткое соглашение о своей ядерной и ракетной программе. Договоренность с Ираном, которую в 2015 году подписали США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия, по мнению Трампа, была слишком слабой: она не вводила никаких правил для строительства ракет и слишком мягко ограничивала ядерную программу Тегерана.



Майк Помпео (слева) и Стивен Мнучин считают, что новые санкции США против Ирана являются самыми жесткими в истории

Кроме того, Америка пытается заставить Иран изменить свой внешнеполитический курс: США не нравится, что Иран поддерживает террористические группировки вроде ливанской "Хизболли", помогает сирийскому режиму Башара Асада и поставляет оружие и технику йеменским повстанцам Хути. Кроме того, руководство США считает своим долгом защититься за Израиль – страну, которую религиозные лидеры Исламской республики обещают "стереть с карты мира".



В Иране прошли миллионные акции протеста против США и новых санкций

По словам Мнучина, с помощью этих санкций на Иран будет совершено "неслыханное финансовое давление". Страна "будет находиться в финансовой изоляции и экономической стагнации столько времени, сколько понадобится его руководителям, чтобы отказаться от дестабилизирующего поведения на Ближнем Востоке".

Пока лидеры Ирана отвечают воинственными заявлениями о том, что "Америка хочет обнулить продажу иранской нефти, но мы и в дальнейшем будем ее продавать и нарушать санкции". Что ж, немного перефразировав, можно сказать, что сейчас Иран находится на стадии "не смешите мои буровые башни". Как оно будет дальше – увидим. Жаль только, что России за ее агрессивные действия во всем мире до сих пор ничего подобного не "перепало". А должно бы...

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