В образе сериала "Игры престолов": Иран ответил Трампу на угрозы санкций
Иранский генерал Касем Сулеймани ответил президенту США Дональду Трампу на угрозы возобновления санкций.
Фото в стиле сериала "Игры престолов" он опубликовал на своей странице в Instagram.
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"Я буду противостоять тебе", – подписал фото Касем Сулеймани.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп, обыграв образ из сериала "Игра престолов", анонсировал введение санкций против Ирана.
"Санкции приближаются. 5-го ноября", – говорит стилизованная надпись на фото с изображением Трампа.
Вместе с тем телеканал-производитель сериала HBO сообщил, что не хочет, чтобы стиль "Игры престолов" присваивали в политических целях.
"Как сказать неправомерное использование на дотракийском (вымышленная речь, на которой говорят некоторые герои "Игры престолов", - "24")?", – написали авторы сериала в Twitter.
Напомним, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.