В образе сериала "Игры престолов": Иран ответил Трампу на угрозы санкций

Иранский генерал Касем Сулеймани ответил президенту США Дональду Трампу на угрозы возобновления санкций.

Фото в стиле сериала "Игры престолов" он опубликовал на своей странице в Instagram.

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"Я буду противостоять тебе", – подписал фото Касем Сулеймани.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп, обыграв образ из сериала "Игра престолов", анонсировал введение санкций против Ирана.

"Санкции приближаются. 5-го ноября", – говорит стилизованная надпись на фото с изображением Трампа.

Вместе с тем телеканал-производитель сериала HBO сообщил, что не хочет, чтобы стиль "Игры престолов" присваивали в политических целях.

"Как сказать неправомерное использование на дотракийском (вымышленная речь, на которой говорят некоторые герои "Игры престолов", - "24")?", – написали авторы сериала в Twitter.

How do you say trademark misuse in Dothraki? — HBO (@HBO) November 2, 2018

Напомним, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.