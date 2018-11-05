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      В образе сериала "Игры престолов": Иран ответил Трампу на угрозы санкций

      67 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Иранский генерал Касем Сулеймани ответил президенту США Дональду Трампу на угрозы возобновления санкций.

      Фото в стиле сериала "Игры престолов" он опубликовал на своей странице в Instagram.

      Читайте также: В администрации Трампа опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции, – Financial Times

      "Я буду противостоять тебе", – подписал фото Касем Сулеймани.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ترامپ قمارباز؛ من حریف تو هستم #Sanctions | #iran | # ‌‌ ‌‌ شما برای ما خط و نشان می‌کشید؟ ایران را نمی‌خواهد، نیروهای مسلح ایران را نمی‌خواهد؛ من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست که ما بخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما می‌گویم آقای ترامپ قمارباز! بدان در آنجایی که فکر نمی‌کنی، ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمیکنید ما در کنار شما هستیم. ما ملت شهادت هستیم، ما ملت امام حسین(علیه‌السلام) هستیم. بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا! ما منتظریم؛ ما مرد این میدان برای شما هستیم. شما می‌دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما، این جنگ را شما شروع می‌کنید اما پایانش را ما ترسیم می‌کنیم. بنابراین نباید به ملت ایران اهانت بکنید، نباید به رئیس جمهور ما اهانت بکنید، باید بدانید که چه می‌گویید. از پیشینیان خودتان بپرسید. از تجربه‌ی آنها بهره ببرید. یقینا در داخل آمریکا کسانی هستند و موسسات مطالعاتی فراوانی هستند که اینها را مطالعه می‌کنند، به او گوشزد می‌کنند و به او یادآوری می‌کنند. ۹۷/۵/۴

      Допис, поширений Ghasem Soleimany|قاسم سلیمانی (@soleimany_ir)

      Ранее глава Белого дома Дональд Трамп, обыграв образ из сериала "Игра престолов", анонсировал введение санкций против Ирана.

      "Санкции приближаются. 5-го ноября", – говорит стилизованная надпись на фото с изображением Трампа.

      Вместе с тем телеканал-производитель сериала HBO сообщил, что не хочет, чтобы стиль "Игры престолов" присваивали в политических целях.

      "Как сказать неправомерное использование на дотракийском (вымышленная речь, на которой говорят некоторые герои "Игры престолов", - "24")?", – написали авторы сериала в Twitter.

      Напомним, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.

      Теги: Санкции Дональд Трамп Иран Новости США
      Источник: 24 Канал
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