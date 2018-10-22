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      В администрации Трампа опасаются, что Россия поможет Ирану обойти санкции, – Financial Times

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      Россия может помочь Ирану обойти санкции США с помощью махинаций на рынке нефти
      Россия может помочь Ирану обойти санкции США с помощью махинаций на рынке нефти

      США должны ввести санкции, призванные остановить экспорт иранской нефти, с 5 ноября. Однако в Белом доме опасаются, что Россия может помочь Ирану обойти американские санкции, покупая иранскую нефть и продавая ее как свою.

      Об этом пишет Financial Times.

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      Чтобы обойти санкции, Иран, возможно, продвигает идею того, чтобы его нефть на мировом рынке продавала Россия. Я бы посоветовал России даже не думать об этом. В интересах Кремля не способствовать тому, чтобы Иран уклонялся от санкций,
      – прокомментировал для издания высокопоставленный сотрудник администрации Трампа.

      В последние месяцы американские чиновники пытались добиться того, чтобы покупатели иранской нефти, в частности, Индия, Южная Корея и Япония, приостановили ее импортировать, говорится в статье.

      "Наша цель состоит в том, чтобы импорт нефти из Ирана как можно скорее стал нулевым, в идеале – до 4 ноября", – пояснил неназванный представитель Госдепартамента.

      По словам трейдеров и аналитиков, заметить масштабное перемещение нефти из Ирана в Россию будет возможно с помощью спутниковых сигналов и изображений. У стран нет общих трубопроводов, поэтому любое передвижение будет почти наверняка связано с нефтяными танкерами – возможно, в Каспийском море.

      Некоторые трейдеры сообщили FT, что не примут переоформленную иранскую нефть из России. Российские государственные нефтяные компании и частные предприятия тоже не хотят попасть под санкции США, замечают авторы статьи.

      России не нужна эта нефть, и она попадет под санкции. Пока что американские санкции против России были адресными, но нарушение санкций против Ирана повлечет серьезные последствия,
      – прогнозирует бывший глава аппарата в министерстве энергетики США, ныне эксперт в Hedgeye Research Джо Макмонигл.

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      Напомним, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.

      Теги: Новости политики нефть Новости России Санкции Новости США Иран
      Источник: 24 Канал
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