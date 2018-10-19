Давление США на Россию: Волкер рассказал о политике Трампа в отношении Кремля

Нынешняя администрация президента США реализует жесткое давление на Россию, а Дональд Трамп лично утверждает решение об усилении санкций в отношении Москвы за ее поведение.

Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления в четверг в "Атлантическом совете", передает "Укринформ".

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Эта администрация ввела гораздо более жесткую политику в отношении России, больше на поддержку Украины, чем предыдущая администрация,

– подчеркнул дипломат.

Спецпредставитель США подчеркнул, что многие в России до сих пор надеются, что Трамп намерен изменить нынешнюю политику Вашингтона в отношении Кремля.

"Я могу всех заверить, что это неправда", – подчеркнул Волкер.

Также, американский дипломат отметил, что президент Трамп лично утверждал решение относительно санкций против России и таким образом выстроил позицию на российском направлении, которая существует сейчас.

"Наша цель – достичь мирного решения. Цель заключается не просто во внедрении санкций против России, цель в том, чтобы восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, и обеспечить безопасность для всех людей в Украине", – добавил Волкер.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет себя "достаточно жестко" в общении с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что глава Кремля "вероятно" имеет отношение к убийствам и отравлениям.