12:59
23 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сужение Киселева. Боярышня Захарова
      Вєсті Кремля
      21:27, 22 октября
      Вести.UA. Терминатор Витальевич. Какао Садового
      Вєсті.UA
      20:52, 22 октября
      Какую бизнес-империю спрятал скандальный ректор Згуровский за рубежом
      ЦРУ
      21:59, 18 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Государственные награды и не только
      Згадати все
      22:30, 19 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      АВАРИЯ С КРАНОМ В КИЕВЕ ТАРИФЫ НА ГАЗ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ ТОМОС

      Давление США на Россию: Волкер рассказал о политике Трампа в отношении Кремля

      246 Читати новину українською
      Трамп не намерен ослаблять давление на Россию
      Трамп не намерен ослаблять давление на Россию / Фото из открытых источников

      Нынешняя администрация президента США реализует жесткое давление на Россию, а Дональд Трамп лично утверждает решение об усилении санкций в отношении Москвы за ее поведение.

      Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во время выступления в четверг в "Атлантическом совете", передает "Укринформ".

      Читайте также: Украина сможет присоединиться к НАТО после реализации реформ, – Курт Волкер

      Эта администрация ввела гораздо более жесткую политику в отношении России, больше на поддержку Украины, чем предыдущая администрация,
      – подчеркнул дипломат.

      Спецпредставитель США подчеркнул, что многие в России до сих пор надеются, что Трамп намерен изменить нынешнюю политику Вашингтона в отношении Кремля.

      "Я могу всех заверить, что это неправда", – подчеркнул Волкер.

      Также, американский дипломат отметил, что президент Трамп лично утверждал решение относительно санкций против России и таким образом выстроил позицию на российском направлении, которая существует сейчас.

      "Наша цель – достичь мирного решения. Цель заключается не просто во внедрении санкций против России, цель в том, чтобы восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины, и обеспечить безопасность для всех людей в Украине", – добавил Волкер.

      Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет себя "достаточно жестко" в общении с президентом России Владимиром Путиным. Он считает, что глава Кремля "вероятно" имеет отношение к убийствам и отравлениям.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Санкции Дональд Трамп Курт Волкер
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шпион, выйди вон: названы главные лоббисты "Кернел" в парламенте
       29 ноября 2017 , 19:17
      Российский журналист разоблачил двойника Путина
       26 июня 2015 , 16:44
      О чем говорили на украинском завтраке в Давосе
       19 января 2017 , 18:45 1
      Методы Путина использовали против него же: реакция Запада на "воскрешение" Бабченко
       31 мая , 16:30
      В Мали выбирают президента среди 24 кандидатов
       29 июля , 17:10
      Венесуэла выдворила поверенную в делах Эквадора
       19 октября , 02:45
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук