Украина сможет присоединиться к НАТО после реализации реформ, – Курт Волкер
Украина сможет вступить в НАТО лишь после того, как реализует демократические реформы.
Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая на семинаре в атлантическом совете в Вашингтоне.
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Если общество станет демократическим, во властных структурах исчезнет коррупция –Украину саму пригласят присоединиться к альянсу.
Ведь в этом случае она будет для него не обузой, а активом. В то же время, Курт Волкер заявил – сам по себе факт оккупации части территории Украины Россией – не является преградой на пути к НАТО.
Он также отметил, что евроатлантической интеграции Украины мешает Москва, поскольку считает, что может решать ее судьбу.
Страны Запада, в том числе и США, придерживаются противоположной точки зрения. Мы считаем, что страна должна решать сама за себя. А мы можем лишь прийти на помощь и поддержать в реализации задуманного. И мы хотим, чтобы Украина шла таким путем,
– сказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.
Видеокомментарий Курта Волкера: