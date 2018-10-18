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      Украина сможет присоединиться к НАТО после реализации реформ, – Курт Волкер

      127 Читати новину українською
      Курт Волкер
      Курт Волкер / 24 канал

      Украина сможет вступить в НАТО лишь после того, как реализует демократические реформы.

      Об этом заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, выступая на семинаре в атлантическом совете в Вашингтоне.

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      Если общество станет демократическим, во властных структурах исчезнет коррупция –Украину саму пригласят присоединиться к альянсу.

      Ведь в этом случае она будет для него не обузой, а активом. В то же время, Курт Волкер заявил – сам по себе факт оккупации части территории Украины Россией – не является преградой на пути к НАТО.

      Он также отметил, что евроатлантической интеграции Украины мешает Москва, поскольку считает, что может решать ее судьбу.

      Страны Запада, в том числе и США, придерживаются противоположной точки зрения. Мы считаем, что страна должна решать сама за себя. А мы можем лишь прийти на помощь и поддержать в реализации задуманного. И мы хотим, чтобы Украина шла таким путем,
      – сказал спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер.

      Видеокомментарий Курта Волкера:

       

      Теги: Новости политики Новости США Реформы НАТО Курт Волкер
      Источник: 24 канал
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