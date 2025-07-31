Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

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Как Украина защищает свои F-16?

Издание отмечает, что для украинских Воздушных сил критически важными стали рассредоточение и мобильность. Украина не смогла построить вспомогательную инфраструктуру, необходимую для своих F-16, поэтому полагается на другие решения.

Уничтожение украинских ВВС, в первую очередь, удалось предотвратить благодаря распылению. По мнению американского генерала Джеймса Хекера, Украина потеряла относительно мало своих самолетов на земле, потому что "они очень редко взлетают и приземляются на одном и том же аэродроме.

Так, при обслуживании истребителей F-16 Украина полагается на мобильные комплексы, установленные на грузовиках. Они стали заменой классических стационарных баз.

Один из новых комплексов имеет командный пункт и рабочие места для планирования миссий и брифингов для пилотов, а также место для отдыха личного состава, а другой – мастерскую для испытания и подготовки оружия и грузовики для установки боеприпасов на самолеты,

– рассказывают журналисты.

В свою очередь Россия не распыляла свои самолеты до момента, пока Силы обороны не начали атаковать ее аэродромы беспилотниками. Таким образом украинцы имели больше успеха в атаках на российские авиабазы, чем россияне на украинские.

Кстати, разведка Великобритании недавно рассказала, что Россия строит укрытия на аэродромах "Миллерово", "Курск Восточный" и "Гвардейское" для защиты военных самолетов от атак украинских беспилотников.