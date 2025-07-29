Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Министерства обороны Великобритании.

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Что известно о строительстве авиаукрытий в России?

В британской разведке отметили, что Россия начала программу защиты своих военных самолетов на ряде аэродромов вблизи российско-украинской границы. Усилении авиаукрытия строят на аэродромах "Миллерово", "Курск Восточный" и "Гвардейское".

Эти усиленные авиаукрытия состоят из куполообразной крыши и толстых огнеупорных дверей. Они также засыпаны землей для дополнительной защиты,

– говорится в отчете.

Британские разведчики напомнили, что авиабаза "Миллерово" расположена примерно в 17 километрах к востоку от российско-украинской границы и в последний раз была атакована 22 июля 2025 года.

Россия строит авиаукрытия на своих аэропортах / Фото Министерства обороны Великобритании

Кроме того, по данным Лондона, 8 вновь построенных авиаукрытий с проездом, вероятно, уже приближаются к состоянию оперативной готовности.

"Строительство этих укрепленных ангаров для самолетов обеспечивает дополнительный уровень защиты самолетов, развернутых на российских авиабазах", – объяснили в британской разведке.

К слову, ранее в ГУР МО рассказывали, что на аэродроме "Армавир" в Краснодарском крае России был уничтожен учебно-боевой истребитель Су-27УБ. Этот аэродром используются преимущественно для обучения курсантов Краснодарского авиационного училища.