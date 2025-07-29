Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Міністерства оборони Великої Британії.

До теми Хакери зламали російський "Аерофлот": скільки грошей компанія втратила за добу

Що відомо про будівництво авіаукриттів у Росії?

У британській розвідці зазначили, що Росія розпочала програму захисту своїх військових літаків на низці аеродромів поблизу російсько-українського кордону. Посиленні авіаукриття будують на летовищах "Міллерово", "Курськ Східний" та "Гвардійське".

Ці посилені авіаукриття складаються з куполоподібного даху та товстих вогнетривких дверей. Вони також засипані землею для додаткового захисту,

– йдеться у звіті.

Британські розвідники нагадали, що авіабаза "Міллерово" розташована приблизно за 17 кілометрів на схід від російсько-українського кордону та востаннє була атакована 22 липня 2025 року.

Росія будує авіаукриття на своїх аеропортах / Фото Міністерства оборони Великої Британії

Окрім того, за даними Лондона, 8 новозбудованих авіаукриттів з проїздом, ймовірно, вже наближаються до стану оперативної готовності.

"Будівництво цих укріплених ангарів для літаків забезпечує додатковий рівень захисту літаків, розгорнутих на російських авіабазах", – пояснили в британській розвідці.

До слова, раніше в ГУР МО розповідали, що на аеродромі "Армавір" у Краснодарському краї Росії було знищено навчально-бойовий винищувач Су-27УБ. Це летовище використовуються переважно для навчання курсантів Краснодарського авіаційного училища.