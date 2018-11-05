В образі серіалу "Гри престолів": Іран відповів Трампу на погрози санкцій
Іранський генерал Касем Сулеймані відповів президенту США Дональду Трампу на погрози щодо відновлення санкцій.
Фото у стилі серіалу "Гри престолів" він опублікував на своїй сторінці у в Instagram.
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"Я протистоятиму тобі", – підписав фото Касем Сулеймані.
Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп, обігравши образ із серіалу "Гра престолів", анонсував запровадження санкцій проти Ірану.
"Cанкції наближаються. 5-го листопада", – говорить стилізований напис на фото з зображенням Трампа.
Водночас телеканал-виробник серіалу HBO повідомив, що не хоче, аби стиль "Гри престолів" привласнювали в політичних цілях.
"Як сказати неправомірне використання дотракійською (вигадана мова, якою говорять деякі герої "Гри престолів", – "24")?", – написали автори серіалу у Twitter.
Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США працює над пакетом нових санкцій проти російських і іранських компаній. Під удар потраплять ті компанії, які працюють над відновленням Сирії.