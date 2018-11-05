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      В образі серіалу "Гри престолів": Іран відповів Трампу на погрози санкцій

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Іранський генерал Касем Сулеймані відповів президенту США Дональду Трампу на погрози щодо відновлення санкцій.

      Фото у стилі серіалу "Гри престолів" він опублікував на своїй сторінці у в Instagram.

      Читайте також: В адміністрації Трампа побоюються, що Росія допоможе Ірану обійти санкції, – Financial Times

      "Я протистоятиму тобі", – підписав фото Касем Сулеймані.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      ترامپ قمارباز؛ من حریف تو هستم #Sanctions | #iran | # ‌‌ ‌‌ شما برای ما خط و نشان می‌کشید؟ ایران را نمی‌خواهد، نیروهای مسلح ایران را نمی‌خواهد؛ من حریف شما هستم، نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست که ما بخوابیم و به شما فکر نکنیم. به شما می‌گویم آقای ترامپ قمارباز! بدان در آنجایی که فکر نمی‌کنی، ما در نزدیک شما هستیم. در هر کجا که تصور نمیکنید ما در کنار شما هستیم. ما ملت شهادت هستیم، ما ملت امام حسین(علیه‌السلام) هستیم. بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم. بیا! ما منتظریم؛ ما مرد این میدان برای شما هستیم. شما می‌دانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما، این جنگ را شما شروع می‌کنید اما پایانش را ما ترسیم می‌کنیم. بنابراین نباید به ملت ایران اهانت بکنید، نباید به رئیس جمهور ما اهانت بکنید، باید بدانید که چه می‌گویید. از پیشینیان خودتان بپرسید. از تجربه‌ی آنها بهره ببرید. یقینا در داخل آمریکا کسانی هستند و موسسات مطالعاتی فراوانی هستند که اینها را مطالعه می‌کنند، به او گوشزد می‌کنند و به او یادآوری می‌کنند. ۹۷/۵/۴

      Допис, поширений Ghasem Soleimany|قاسم سلیمانی (@soleimany_ir)

      Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп, обігравши образ із серіалу "Гра престолів", анонсував запровадження санкцій проти Ірану.

      "Cанкції наближаються. 5-го листопада", – говорить стилізований напис на фото з зображенням Трампа.

      Водночас телеканал-виробник серіалу HBO повідомив, що не хоче, аби стиль "Гри престолів" привласнювали в політичних цілях.

      "Як сказати неправомірне використання дотракійською (вигадана мова, якою говорять деякі герої "Гри престолів", – "24")?", – написали автори серіалу у Twitter.

      Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США працює над пакетом нових санкцій проти російських і іранських компаній. Під удар потраплять ті компанії, які працюють над відновленням Сирії.

      Теги: Новини США Іран Дональд Трамп Санкції
      Джерело: 24 Канал
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