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      Трамп в образі героя "Гри престолів" анонсував санкції проти Ірану

      53 Читать новость на русском
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Очільник Білого дому Дональд Трамп, обігравши образ із серіалу "Гра престолів", анонсував запровадження санкцій проти Ірану.

      Про це президент США Дональд Трамп написав у Twitter.

      Читайте також: В адміністрації Трампа побоюються, що Росія допоможе Ірану обійти санкції, – Financial Times

      Таким чином, Трамп спародіював девіз дому Старків з "Гри престолів" – "Зима близько" ("Winter is coming").

      "Cанкції наближаються. 5-го листопада", - говорить стилізований напис на фото з зображенням Трампа.

      1 листопада президент США Дональд Трамп заявив, що для підтримки глобального енергетичного ринку достатньо нафти і без Ірану. Тим самим він дав зелене світло для повторного запровадження енергетичних санкцій на Ісламську Республіку наступного тижня.

      Нагадаємо, 17 жовтня стало відомо, що адміністрація президента США працює над пакетом нових санкцій проти російських і іранських компаній. Під удар потраплять ті компанії, які працюють над відновленням Сирії.

      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Санкції Іран
      Джерело: 24 канал
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