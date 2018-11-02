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      Трамп в образе героя "Игры престолов" анонсировал санкции против Ирана

      40 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Глава Белого дома Дональд Трамп, обыграв образ из сериала "Игра престолов", анонсировал введение санкций против Ирана.

      Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.

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      Таким образом Трамп спародировал девиз дома Старков из "Игры престолов" – "Зима близко" ("Winter is coming").

      "Санкции приближаются. 5-го ноября", – говорит стилизованная надпись на фото с изображением Трампа.

      1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что для поддержки глобального энергетического рынка достаточно нефти и без Ирана. Тем самым он дал зеленый свет для повторного введения энергетических санкций в адрес Исламской Республики на следующей неделе.

      Напомним, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.

      Теги: Санкции Новости политики Иран Новости США Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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