Трамп в образе героя "Игры престолов" анонсировал санкции против Ирана
Глава Белого дома Дональд Трамп, обыграв образ из сериала "Игра престолов", анонсировал введение санкций против Ирана.
Об этом президент США Дональд Трамп написал в Twitter.
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Таким образом Трамп спародировал девиз дома Старков из "Игры престолов" – "Зима близко" ("Winter is coming").
"Санкции приближаются. 5-го ноября", – говорит стилизованная надпись на фото с изображением Трампа.
1 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что для поддержки глобального энергетического рынка достаточно нефти и без Ирана. Тем самым он дал зеленый свет для повторного введения энергетических санкций в адрес Исламской Республики на следующей неделе.
Напомним, 17 октября стало известно, что администрация президента США работает над пакетом новых санкций против российских и иранских компаний. Под удар попадут те компании, которые работают над восстановлением Сирии.