Нафтова помста: наскільки санкції США проти Ірану ефективні та на що вплинуть

5 листопада США знову запровадили економічні санкції проти Ірану. До цього кроку Білий дім спонукав той простий факт, що Тегеран навіть не подумав виконувати угоду про згортання своєї ядерної програми – що переконливо довели ізраїльські спецслужби, викравши та оприлюднивши повну документацію проекту з розроблення іранських ядерних ракет. Проекту, який, попри запевнення, Іран продовжує втілювати.

Варто зазначити, що багато критиків, зокрема, в Україні, вважають ідею з повторним запровадженням санкцій невдалою. Через те, що знову полізли вгору ціни на нафту, а це, у свою чергу, є вигідним Росії.

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Що ж, насправді відтоді, як санкції США проти Ірану вступили в дію, підвищення цін на нафту не відбулося. Навпаки – барель за Брентом знизився у ціні на долар та "важить" зараз більше ніж 72 доларів. Ніякі особливі стрибки не прогнозуються, а країни-члени ОПЕК лише радіють, запевняючи весь світ, що готові компенсувати іранську нафту своєю – переважно, арабською.

Трамп в оригінальний спосіб анонсував введення санкцій США проти Ірану

Натомість удар, якого завдають ці санкції по найближчому союзникові Тегерана – Росії, міг би трохи розважити українських песимістів – зрештою, він послаблює російські позиції в Сирії, до прикладу. Так чи інакше, а рішення про запровадження американських санкцій – це прерогатива американського уряду, а не українських політиків та коментаторів, тож, певно, є сенс подумати – що ж це за санкції та які їхні потенційні наслідки?

Важче, але легше?

За словами міністра фінансів США Стівена Мнучіна, новий пакет антиіранських санкцій є найпотужнішим з усіх, які існували досі. Його головною метою є іранська нафтова промисловість, яка забезпечує Тегерану приблизно третину всіх державних доходів. Окрім того, "під обстріл" потрапило повітряне та морське сполучення Ірану, а також банківський сектор. Іранські лідери вже заявили про "економічну війну", яку країна, мовляв, витримає.



Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його країна "з гордістю обходитиме санкції США"

Важко сказати, які в іранців шанси з усім цим впоратися. Коли протягом 13 років поспіль проти Ірану діяли спільні санкції Заходу – Ісламській республіці було непереливки: країна стрімко збідніла й зраділа, коли санкції скасували. Наразі ж економічні заходи запроваджені лише Америкою – це дуже серйозно, але європейці Сполучені Штати цього разу не підтримують. Так, єврокомісар економіки П'єр Московісі оголосив, що Євросоюз протестує проти дій США. Союз німецьких підприємців назвав дії Білого дому "афронтом проти Європи".

Санкції проти Ірану, оголошені Мнучіним та Держсекретарем США Майком Помпео – це повторне, частково набагато жорсткіше запровадження того пакету, який скасували внаслідок успішно завершених переговорів 2015 року про Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми (JCPOA), з якого у травні цього року Трамп вирішив вивести Америку.

За словами Мнучіна, під санкції потраплять понад 50 іранських банків та 200 фізичних осіб. Серед них – державна авіакомпанія Iran Air, а також все іранське мореплавство. Окрім того, радник Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон повідомив про запровадження нових заходів.

З'являться нові санкції, які підуть навіть ще далі за нинішні. Нас не влаштує той рівень, який був за Обами. Буде більше,

– зазначив він у розмові з телеканалом Fox.

Міжнародна банківська платіжна система SWIFT одразу після офіційного виступу Мнучіна та Помпео оголосила, що відмовляє кільком іранським банкам у своїх послугах. Цього, мовляв, потребує "стабільність та цілісність глобальної фінансової системи". Це – дуже страшний удар (до речі, саме цим США загрожує Росії – вимкненням системи SWIFT для російських банків), але теж не смертельний, допоки від цієї системи не будуть "відлучені" всі іранські банки.

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Нате вам вашу нафту!

Ще одна особливість антиіранських санкцій, яка, відверто кажучи, ставить під сумнів їхню ефективність, полягає в тому, що від дії нового санкційного пакета були тимчасово позбавлені шість країн, які особливо залежать від поставок іранської нафти: Китай, Індія, Південна Корея, Туреччина, Італія, Греція, Японія та Тайвань. 2 листопада Помпео пояснив, що "до Євросоюзу не буде ніякого особливого ставлення" – лише італійці та греки мають тепер 180 днів, аби переорієнтуватися на інших постачальників нафти (і Білому дому вигідно, щоб це були американські постачальники).

Варто зауважити, що й Італія, і Греція поступово знижували закупівлі іранської нафти протягом тривалого часу, тож, можливо, зараз вони навіть готові до такого перебігу подій.

Що ж до ціни на нафту, то, як вже зазначалося, "буму" не сталося. 5 листопада, коли відкрилися світові біржі, нафта трохи піднялася в ціні, але потім знову впала.

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В адміністрації США наголосили, що санкції повинні змусити Іран знову сісти за стіл переговорів та підписати набагато жорсткішу угоду про свою ядерну та ракетну програму. Домовленість з Іраном, яку у 2015 році підписали США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина, на думку Трампа, була надто слабкою: вона не запроваджувала ніяких правил для будівництва ракет та надто м'яко обмежувала ядерну програму Тегерана.



Майк Помпео (ліворуч) та Стівен Мнучін вважають, що нові санкції США проти Ірану є найжорсткішими в історії

Окрім того, Америка намагається примусити Іран змінити свій зовнішньополітичний курс: США не подобається, що Іран підтримує терористичні угрупування на кшталт ліванської "Хізболли", допомагає сирійському режиму Башара Асада та постачає зброю й техніку єменським повстанцям Хуті. Окрім того, керівництво США вважає своїм обов'язком захистися за Ізраїль – країну, яку релігійні лідери Ісламської республіки обіцяють "стерти з мапи світу".



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За словами Мнучіна, за допомогою цих санкцій на Іран буде здійснено "нечуваний фінансовий тиск". Країна "перебуватиме у фінансовій ізоляції та економічній стагнації стільки часу, скільки знадобиться його керівникам, аби відмовитися від дестабілізуючої поведінки на Близькому Сході".

Поки що лідери Ірану відповідають войовничими заявами про те, що "Америка хоче обнулити продаж іранської нафти, але ми й надалі її продаватимемо й порушуватимемо санкції". Що ж, трохи перефразувавши, можна сказати, що наразі Іран перебуває на стадії "не смішіть мої бурові вежі". Як воно буде далі – побачимо. Шкода лише, що Росії за її агресивні дії у всьому світі досі нічого подібного не "перепало". А мало б...

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