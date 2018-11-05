17:31
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Глава Держдепу США натякнув Росії та Китаю на наслідки за співпрацю з Іраном

      131 Читать новость на русском
      Майк Помпео застеріг Росію та Китай від співпраці з Іраном
      Майк Помпео застеріг Росію та Китай від співпраці з Іраном / BBC.com

      Держсекретар США Майк Помпео виступив із завуальованим попередженням на адресу Росії та Китаю. Зокрема, він попередив Москву і Пекін, що їх чекають наслідки, якщо вони продовжать закупівлю іранської нафти після того, як цього тижня будуть знову введені санкції проти Тегерана, що стосуються експорту чорного золота.

      Про це пише The Washington Times.

      Читайте також: Японія сподівається, що санкції США проти Ірану не вплинуть на бізнес у країні

      Глава Держдепу відмовився коментувати, яких саме заходів може вжити адміністрація президента США Дональда Трампа проти Росії та КНР, якщо обидві країни ухвалять рішення продовжити співпрацювати з Тегераном.

      Стежте за тим, що ми робимо. Дивіться за іранцями. Вони дійсно розуміють, до яких кроків ми вдаємося, заявив в інтерв'ю Fox News Помпео, маючи на увазі Росію та Китай,
      – зазначає видання.

      Його слова прозвучали незабаром після того, як міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів про намір Москви продовжити закупівлю іранської нафти навіть після введення американських санкцій.

      Нагадаємо, раніше Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років.

      Згодом, 5 листопада, набирав чинності новий пакет санкцій США проти Ірану, який глава американської адміністрації Дональд Трамп назвав "найжорстокішими за всю історію". Нові обмеження торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.

      Теги: Новини Росії Новини політики Китай Санкції Нафта Іран Новини США
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      сьогодні , 17:00 Про що свідчить зростання депозитних вкладів
      Блог Медіа
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      сьогодні , 16:30 Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      Євгенія Мазур
      Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
      сьогодні , 16:18 Підлітки-вейпери: що потрібно знати про шкоду електронних сигарет
      Олександр Бевза
      Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      сьогодні , 15:30 Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      Олександра Дрік
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США провели спецоперацію у Ємені: ЗМІ повідомляють про десятки загиблих у зіткненнях
       29 січня 2017 , 18:20
      Трампа не переконали: G7 роз’їхалася без важливої домовленості
       28 травня 2017 , 17:00
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук