Глава Держдепу США натякнув Росії та Китаю на наслідки за співпрацю з Іраном

Держсекретар США Майк Помпео виступив із завуальованим попередженням на адресу Росії та Китаю. Зокрема, він попередив Москву і Пекін, що їх чекають наслідки, якщо вони продовжать закупівлю іранської нафти після того, як цього тижня будуть знову введені санкції проти Тегерана, що стосуються експорту чорного золота.

Про це пише The Washington Times.

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Глава Держдепу відмовився коментувати, яких саме заходів може вжити адміністрація президента США Дональда Трампа проти Росії та КНР, якщо обидві країни ухвалять рішення продовжити співпрацювати з Тегераном.

Стежте за тим, що ми робимо. Дивіться за іранцями. Вони дійсно розуміють, до яких кроків ми вдаємося, заявив в інтерв'ю Fox News Помпео, маючи на увазі Росію та Китай,

– зазначає видання.

Його слова прозвучали незабаром після того, як міністр енергетики Росії Олександр Новак розповів про намір Москви продовжити закупівлю іранської нафти навіть після введення американських санкцій.

Нагадаємо, раніше Вашингтон офіційно оголосив про розірвання Договору про дружбу з Іраном, який діє між країнами вже понад 60 років.



Згодом, 5 листопада, набирав чинності новий пакет санкцій США проти Ірану, який глава американської адміністрації Дональд Трамп назвав "найжорстокішими за всю історію". Нові обмеження торкнуться угод з нафтою, фінансових операцій, енергетики та судноплавства.